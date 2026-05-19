POLEN U PANČEVU: Hladno vreme dotuklo polene

U prethodnoj sedmici kiše i niža temperatura uticale na manje koncentracije polena, ali u najavi je porast polena trava

Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje Pančevo, izvršenim od 10. do 17. maja, to jest u 20. kalendarskoj sedmici, u vazduhu grada Pančeva detektovane su niske koncentracije svih polena.

Za ovu sedmicu prognoziran je ipak porast koncentracija polena trava i kopriva, ali opadanje polena breza, čempresa, bukve, oraha, duda, platana i vrba, dok će ostale vrste polena biti u stagnaciji.

Primarijus doktora Dubravka Nikolovski iz pančevačkog Zavoda za javno zdravlje savetuje da se vreme praćeno niskim koncentracijama polena drveća iskoristi za boravak i aktivnosti na otvorenom, ali upozorava da osobe koje su osetljive na polen trava obrate pažnju da blagovremeno primene sve preventivne mere jer će ovaj polen biti u sve većem porastu.

Sudeći prema podacima o merenju koncentracija polena u Pančevu od 2019. do ove godine, 20. kalendarska sedmica uvek je bila relativno dobar period za alergičare. Simptomatično je za svaku godinu da se već pojavljuje polen trava, ali je 2020. godine zabeležen najveći ukupna koncentracija svih polena. Ove godine očigledno je hladno vreme, a posebno kiša, u poslednjoj sedmici maja spustila i polen.

POLEN U PANČEVU: Zatišje između drveća i trava