 Radomir Koković proglašen za najboljeg trenera Superlige Srbije!

Šef stručnog štaba Železničara iz Pančeva, Radomir Koković, zvanično je izabran za najboljeg trenera domaće elite u tekućoj sezoni, saopštilo je rukovodstvo Superlige Srbije. Koković je odveo pančevačku „Dizelku“ do istorijskog plasmana na evropsku scenu, što mu je donelo ubedljivu pobedu u glasanju kolega i kapitena superligaških klubova.

Strateg Pančevaca trijumfovao je sa osvojenih 19 od ukupno 30 glasova, u glasanju gde predstavnici klubova po pravilu nisu mogli da biraju članove svojih timova. Koković je ovim priznanjem nasledio prethodne laureate – Vladana Milojevića iz Crvene zvezde (2025) i Žarka Lazetića iz TSC-a (2024).

Iza ubedljivog pobednika ostali su Marko Jakšić sa dva glasa, dok su po jedan glas dobili Srđan Blagojević i Vladimir Gaćinović.

