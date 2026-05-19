Pančevo Pančevo u slikama

Humanitarni gest pančevačkih đaka: Učenici škole „Mara Mandić” organizuju prodajnu izložbu za lečenje Danice Dučić

20:22

19.05.2026

Podeli vest:

Plakat

Učenici škole „Mara Mandić” organizuju prodajnu izložbu za lečenje Danice Dučić
Povodom obeležavanja Dana škole i završetka konkursa „Učimo zajedno”, učenici Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić” iz Pančeva organizuju veliku humanitarnu prodajnu izložbu svojih rukotvorina. Sav prihod od kupovine unikatnih radova biće usmeren za pomoć u lečenju naše male sugrađanke Danice Dučić.
Događaj će se održati u sredu, 20. maja, od 11  do 13 časova u Narodnom muzeju Pančevo (Muzeju grada Pančeva).

Pored prodajnog bazara sa bogatom ponudom ručno rađenih predmeta, u 12 časova zakazana je i svečana dodela nagrada najboljim učesnicima konkursa „Učimo zajedno”. Pančevački đaci pozivaju sve ljude dobre volje da posete izložbu, kupe radove i pruže preko potrebnu podršku maloj Danici.

(Pančevac)

Tagovi

Danica Dučić Humanitarna prodajna izložba Muzej grada Pančeva Škola Mara Mandić Pančevo Učimo zajedno

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.