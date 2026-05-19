Baršunasta pucavica osvaja srca baštovana: Uspeva bez muke, a pruža raskošnu lepotu

Ako tragate za biljkom koja ne zahteva mnogo nege, a zauzvrat pruža raskošnu lepotu i dobru energiju, baršunasta pucavica (Lychnis coronaria) je pravi izbor za vas.

Ova višegodišnja biljka poznata je po svojoj otpornosti, bogatom cvetanju i veruje se sposobnosti da u dom privuče sreću i pozitivnu energiju.

Srećni cvet koji uspeva bez muke

Baršunasta pucavica se s pravom naziva cvetnom šampionkom jer ne traži posebnu pažnju, a nagrađuje vas obiljem jarkih ružičastih ili ljubičastih cvetova. Biljka uspeva gotovo sama od sebe dovoljno je da je posejete u proleće i uživate. Tokom leta, od juna do septembra, oduševljava raskošnim cvetanjem.

Jedna od njenih najvećih prednosti jeste sposobnost samosejanja što znači da će svake godine iznova nići, čak i bez vaše intervencije. Ako želite da imate kontrolu nad mestom sadnje, možete sakupiti seme i posaditi ga gde želite.

Prema narodnim verovanjima, što više cvetova baršunasta pucavica ima, to će više sreće i radosti privući u vaš dom ili vrt. Njeni živopisni cvetovi simbolizuju optimizam i vedrinu, a biljka se često povezuje s harmonijom i pozitivnom energijom.

Zahvaljujući svojim srebrno-sivim listovima i jarkim cvetovima, idealna je i za prirodne bašte, kao i za terase i balkone, posebno ako želite da ulepšate prostor bez previše angažovanja.

Baršunasta pucavica uspeva najbolje na sunčanim mestima sa propusnim, umereno suvim zemljištem. Retko zahteva zalivanje i bez problema podnosi sušu. Preporučuje se povremeno uklanjanje precvetalih cvetova kako bi se podstaklo novo cvetanje.

Otporna je na mraz, štetočine i bolesti, što je čini savršenom i za početnike. Može se saditi direktno u baštu ili u saksije na balkonima i terasama.

(Pančevac)