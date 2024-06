NEVEROVATNO VESELJE U SRBIJI: Mladenovići nisu žalili para za svog psa, Todijev rođendan dugo će se prepričavati

Beograd – Da se kućni ljubimci zaista vole kao članovi porodice pokazano je na konkretnim primerima mnogo puta. Ipak, jedna srpska porodica toliko voli svog psa da je rešila da ode i korak dalje. Pas Todi u životu imao je sreće kada je umesto da budem negde vezan za ogradu, postao prava atrakcija i omiljeni član u domaćinstvu Mladenovića u selu Zaklopača u Grockoj. Njegovi ukućani su na njegov treći rodjendan organizovali pravu veliku žurku na kojoj je sa poklonima stiglo blizu 100 gostiju.

– Ja njega volim najviše na svetu, i pošto ljudi prave sve i svašta, ja sam rešio da svom mezimcu koji nema cenu, da napravim žurku, i ne bih ga menjao za stan u Beogradu ili na Beveri Hilsu. To je francuski buldog i ja sam prvo bio protiv toga, medjutim kada ga je sin doneo, jednom je meni skočio u krilo, počeo da me ljubi i da se ne odvaja od mene, tako sam ga zavoleo – priča Nebojša Mladenović za agenciju RINA.

Iako je Nešo na samom početku prema Todiju bio rezervisan, vremenom su postali pravi prijatelji i ozbiljni ortaci.

– Jako je vezan za mene i kada prilazim kući on to oseti verovali ili ne, na tri kilometra, kada stignem sam uskače u automobil, sam podiže i spusta prozor, prosto da ne poverujete, i kada sam najljući on dodje kod mene, poljubi me i da mi snagu da nastavim – priča Mladenović.

Iako je na izgled običan pas, Todi je proputovao mnogo svetskih destinacija.

– Gde god idemo na more, vodimo ga sa nama. Od zemalja Evropske unije do vožnje gliserima i ono što je jako bitno ima pasoš i sve potrebne papire da može nesmetano da putuje, iako ima madjarsko poreklo – ističe Nešo.

I meštani Zaklopače kod Grocke, dugo će se pamtiti da je na treći rodjendan jednog psa, stiglo blizu 100 zvanica. Žurka je bila odlična, a pokloni su se samo nizali.

Da li su bile koske, raznorazne igračke, garderobica za pse ili bele koverte – to znaju domaćini.

