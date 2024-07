Od septembra više ništa neće biti isto: Škole dobijaju ove radikalne promene!

Nakon turbulentne školske godine, koju su nažalost obeležila brojna nasilja nad profesorima, kako od strane učenika, tako i od strane roditelja, letnji raspust je napokon krenuo. Međutim, učenici moraju imati na umu da ih od septembra, kada se vraćaju u školske klupe, očekuju radikalne promene.

Naime, Ministarstvo prosvete je u saradnji sa Vladom Republike Srbije donelo niz mera, i to u cilju da se sistem obrazovanja u Srbiji unapredi, a nasilje među vršnjacima, ali i nad profesorima spreči.

Po prvi put u istoriji srpskog obrazovanja učenik će, prema dopunjenom zakonu, moći da bude suspendovan na pet dana, vladanje će se ocenjivati i ulaziti u prosek od drugog razreda, za napad na službeno lice u obrazovnoj ustanovi moćiće da se dobije i do tri godine zatvora, a umesto 30 u jednom odeljenju boraviće po 28 učenika.

Za napad na profesora i do 3 godine zatvora

Mera koja je poslednja doneta, ali i ona najznačajnija nastavnicima i profesorima jeste ona za koju su se najviše i borili – izmena i dopuna Krivičnog zakonika koji se odnosi na napad na lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi.

Na sastanku na kojem su predstavnici Vlade Srbije razgovarali sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u prosveti dogovoreno je da se u tekst Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji priprema Radna grupa Ministarstva pravde uvrsti, u cilju povećane krivično-pravne zaštite prosvetnih radnika, posebno krivično delo kojim će se sankcionisati napad na zaposlene u obrazovanju, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Zelena učionica prenela je radni tekst izmene Krivičnog zakonika predložen od strane Ministarstva pravde:

– Ko napadne lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi, a u vezi sa poslovima koje to lice obavlja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese tešku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili članu njegove porodice, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Suspenzija – poslednja opomena učeniku

Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija istakao je ranije za RTS da suspenzija ima smisla i da je to zapravo poslednja opomena učeniku, pogotovo kada je reč o srednjim školama, te da bi nakon toga moglo uslediti i isključenje.

– Kako je objašnjeno, suspenzija bi se primenjivala samo za najteže povrede – kao što su neke tuče, fizičke ozlede, ozbiljnije psihičko nasilje – navodi Markov.

Ovakav vid kažnjavanja prvi put će se naći u obrazovanom sistemu. Prosvetari kažu da je mera dobra, jer će dati mogućnost učeniku da razmisli o svojim postupcima.

Uz uvođenje suspenzije za učenike koji počine nasilje, promene i u ocenjivanju vladanja. Umesto od petog razreda, od sada će u prosek ulaziti od drugog.

– Opet je tendencija, ne da ta ocena žigoše dete, da ga ružno obeleži za žitav život. Da se kaže da je još u osnovnoj školi… nego da ta jedinica iz vladanja opet bude alarm za roditelja, nastavnika, odeljenskog starešinu, za njegove drugare – istakla je ministarka prosvete.

Novina je i to što će roditelji moći da ocenjuju nastavnike. Ako bar polovina roditelja oceni da predavač krši propise, prigovor ide na ocenu direktoru, a nastavnika ne čeka kazna, već edukacija i mentorski rad. To je još jedan udar na profesiju, ocenjuju nastavnici.

U odeljenju od 1. septembra 28 učenika

Još jedna izmena zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, koja je usvojena prošle godine, ali stupa na snagu od školske 2024/25. godine i odnosi se na odeljenja prvog razreda, jeste smanjenje broja učenika u jednom odeljenju.

Naime, od naredne školske godine odeljenja u osnovnim i srednjim školama imaće najviše po 28 učenika.

Prema sadašnjim propisima odeljenja broje do 30 učenika, dok Zakon o osnovnom obrazovanju predviđa da izuzetno, odeljenje istog razreda u osnovnoj školi može da ima do 33 učenika, uz saglasnost Ministarstva prosvete.

Novim propisima broj učenika je smanjen za dva, a u osnovnim školama izuzetno, odeljenje istog razreda može da ima do 31 učenika, takođe uz saglasnost prosvetne vlasti.

