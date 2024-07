RHMZ: Evo kakvo nas vreme očekuje početkom avgusta, ovo je detaljna prognoza po danima

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je prognozu do kraja jula, kao i za početak avgusta.

Do kraja jula pretežno sunčano i toplo, samo je danas uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu Srbije tek ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Maksimalne temperature:

– danas, 29. jula, od 29 do 33 °S;

– sutra, 30. jula, od 28 do 32 °S;

– u sredu, 31. jula, od 30 do 33 °S.

Vremenska prognoza za početak avgusta

Početkom avgusta još malo toplije.

U četvrtak (01.08.) od 32 do 35 °S, a u petak i subotu (02 – 03.08.) lokalno i do 37 °S. Narednog vikenda ponovo se očekuje i retka (izolovana) pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

(Pančevac/Novosti)

