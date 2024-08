NESTVARNI RAJAC svojom lepotom ostavlja bez daha, pravi je raj i za ekstremne sportiste

Ljig – Na planini Suvobor, na 848 metara nadmorske visine nalazi se vrh Rajac koji je ime dobio po tome što su za njega mnogi rekli da je upravo „raj na zemlji“. Ta lepota svuda je prepoznata a Vlada Srbbije proglasila ga jeza predeo izuzetnih odlika, kojom se obezbeđuje očuvanje izuzetnih predeonih karakteristika.

Ovom odlukom se obezbeđuje očuvanje i položaja u regionu sa ambijentalnim i ekološkim značajem, simbola regiona u odnosu na istorijski značaj i prirodne i kulturne vrednosti, kao i autentičnosti prirodnih karakteristika sadržanih u reljefu, geologiji i hidrogeologiji.

Priroda nestvarne lepote poznata po čuvenoj kosidbi u julu pravi je raj i za ljubitelje paraglajdinga, a okolina Ljiga važi za jednu od najpoželjnijih za ovaj sport. To pokazuje i veliki broj letača iz Španije, Beograda, Raške i Kraljeva koji su iskoristili lepe majske vikende na Rajcu kako bi se u nebo vinuli paraglajderima.

– Rajac ima izvanredan teren za paraglajding, a poletište je naročito pogodno za početnike. Na poletište je izašlo više od 30 paraglajderista iz zemlje i inostranstva. Povoljan vetar iz pravca sever i severozapad i vedro nebo smatraju se idealnim okolnostima za našu planinu, pa sam i sama u dvosedu sa iskusnim letačem po prvi put osetila draž ovog sporta”, kaže za RINU, Anđela Ivanović.

Paraglajderisti su od svojih sredstava kupili novu stanicu za merenje temperature i brzine i pravca vetra, što će znatno olakšati prikupljanje neophodnih meteoroloških parametara koji omogućavaju lakši i bezbedniji let.

– Kada meteo-stanica bude postavljena i puštena u rad Rajac će znatno podići mogućnosti ne samo za aktivne letače, već i za polaznike obuka koje paraglajderisti periodično relizuju i na našoj planini. Među instruktorima koji ovde često možemo da vidimo je i Petar Lončar sa Zlatibora koji je leteo na svim kontinentima i koji se isključivo bavi obukom letača”, ističe Anđela.

Najveći broj letova iznad Rajca završava se na samom poletištu ili na početku serpentina u Slavkovici, ali ima i izuzetaka. Povoljani vetrovi često se koriste za letove do Mrčajevaca, Vrnjačke Banje, Pranjana i mesta na sličnim razdaljinama jer se svaki takav let boduje i pravi rang-lista letača, ali vrlo retko dolazi i do izuzetaka, pa se leti satima, pa čak i do Crne Gore, ali to su jedinstveni slučajevi.

(Pančevac/RINA)

