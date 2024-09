Rat proizvođača ajvara: Cena je već da se smrzneš, a biće i veća

Sa prvim septembarskim danima počinje sezona pripreme zimnice koja ove godine dosta košta. Večita dilema mnogih građana je da li je isplativije napraviti zimnicu ili je kupiti s obzirom na to da je ovogodišnja cena paprike po kilogramu ide do 200 dinara, a ni ostalo povrće nije jeftino zbog ovogodišnje suše. Popularna vrsta „makedonke“ od koje se pravi domaći ajvar košta od 200 dinara po kilogramu.

Trenutna cena ajvara je niža od prošlogodišnje kada je tegla u oktobru koštala do 1.500 dinara na pijaci. Domaći proizvođači ovog popularnog srpskog specijaliteta za sada drže cenu do 1.000 dinara, a kod većine njih je 800. U Leskovcu koji je poznat po ovom specijalitetu isključivo od mlevene ili cepkane paprike tegla košta od 800 do 900 dinara, piše Kurir.

Tegla gotovog ajvara kod domaćih proizvođača košta od 800 do 1.000 dinara.

Sa prvim septembarskim danima počinje sezona pripreme zimnice koja ove godine dosta košta. Večita dilema mnogih građana je da li je isplativije napraviti zimnicu ili je kupiti s obzirom na to da je ovogodišnja cena paprike po kilogramu ide do 200 dinara, a ni ostalo povrće nije jeftino zbog ovogodišnje suše. Popularna vrsta „makedonke“ od koje se pravi domaći ajvar košta od 200 dinara po kilogramu.

Trenutna cena ajvara je niža od prošlogodišnje kada je tegla u oktobru koštala do 1.500 dinara na pijaci. Domaći proizvođači ovog popularnog srpskog specijaliteta za sada drže cenu do 1.000 dinara, a kod većine njih je 800. U Leskovcu koji je poznat po ovom specijalitetu isključivo od mlevene ili cepkane paprike tegla košta od 800 do 900 dinara, piše Kurir.

Na društvenim mrežama uveliko se polemiše o ovim cenama. Sudeći po reakcijama mnogima je ovaj iznos skup, dok pak oni koji ga prave smatraju da bi trebalo da bude još skuplji i da tegla može da košta i do 2.000 dinara.

– Cena će u oktobru sigurno biti veća – najavljuje Leskovčanka koja se bavi prodajom ajvara.

S druge strane tegla ajvara od 530 grama trenutno u marketu košta od 500 do 1.000 dinara što je u pređenju sa domaćim proizvodom znatno skuplje.

(Bizportal)