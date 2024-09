Tmušići žele da znaju ko su i odakle su

Porodica Tmušić iz Pančeva uspela je da uradi rodoslov svoje familije na koji su svi veoma ponosni, jer kako kažu sad znaju ko su, šta su i odakle su.

Jedan od najstarijih u brojnoj familiji Nedeljko Tmušić 1972.godine pronašao je na tavanu stare porodične kuće kod svog dede prva pisma u kojima se pominju njegovi preci. Nije mu bilo teško da 4 godine prikuplja arhivsku građu i istorijske podatke koji mu mnogo znače.

– Video sam to i zainteresovalo me. Rapitivao sam se kod svojih stričeva koji su bili stari i otac mi je 1906. Godište i sa njima sam najviše radio sve do 1980. Godine.Tad sam sklopio jednu sliku i poslao je svima da bi to nastavili- kaže Nedeljko Tmušič iz Pančeva.

Nedeljkov sin Dragan sa bratom Zoranom otkrio je da potiču od Vojvode Drekala koji je živeo 1507 godine ,a koji je odrastao u porodici Mrnjačevića. I njegov zid u dnevnoj sobi krasi veliki rodoslov familije Tmušić:

– Šta može čovek drugo da poželi kad zna ko mu je deda, pradeda i tako sve 17 kolena unazad. Nema većeg srca i ne može niko da nas stavi na neku drugu stranu, već ono što smo bili, što ćemo biti i što ćemo ostati- ističe Dragan Tmušić.

Tmušići su veoma ponosni što sad znaju da je njihov predak i Marko Miljanov Popović-Drekalović, ali saznali su još mnogo toga što sad prenose na mlađe generacije:

– Najponosniji sam od onog trenutka kad sam saznao da mi potičemo od srpske visoke vlastele koja je bila i u kraljevima i u carevima od Cara Dušana do Vojisavljevića- napominje Dragan koji i dalje istražuje svoje poreklo.

Dragan je počeo da piše i knjigu „Tmušić” u kojoj će predstaviti sve svoje pretke koji u njihovoj familiji nikada neće biti zaboravljeni, a mlađe generacije imaće mnogo toga lepog i zanimljivog da pročitaju, ali i obavezu da nastave da pišu rodoslov koji je za Tmušiće od neprocenjivog značaja.

(Pančevac/G.J.)

