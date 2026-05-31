SA PANČEVAČKE PIJACE: Poslednji trenutak za slatko od jagoda

I pored velikog izbora i šareništa i među voćem i povrćem, a i među rasadom, pančevačka Zelena pijaca u subotu, na pijačni dan, nije bila bogata kupcima. Razlog je bio „visok datum”, ali i Zadušnice.

Zato valjda ni reklame za poslednje jagode nije nedostajalo. Prodavci su upozoravaili da polako ističu a da je cena počela polako da im raste, pa su na biranje koštale uglavnom 300 dinara.

– Cena će im biti svakog dana sve veća jer polako odlaze, a i kvalitet će im slabiti. Sada su najslađe pa je pravi trenutak da se kupe za kuvanje slatkog – komentarisala je prodavačica Vera vajkanje svoje redovne mušterije da ne može sada da ih kupi jer plata tek stiže od ponedeljka.

Dijalog je završen na zadovoljstvo obe strane – Vera je prodala tri kile jagoda na poček i tako zadržala svoju mušteriju koja će tako uspeti da već za vikend skuva nekoliko teglica slatkog.

I savetuje se da se slatko pakuje u manje tegle jer se ono ne jede u velikim količinama. Mada…

– Ko kaže. Moj Milan i ja smo pre dve godine teglicu slatkog od belih trešanja pojeli čim smo je otvorili – bio je komentar još jedne mušterije Maje.

Postoje i dve škole i za pravljenje slatkog. Jedna kaže da se jagode pospu šećerom i ostave preko noći da puste sok, pa se tek onda kuvaju kako bi se pojačao ukus voća. Drugi tvrde da nema razlike i kada se odmah skuvaju sa šećerom. A postoji čak i treći pravac ove nauke – najpre se ušpinuje šećer, pa se jagode samo na kratko prokuvaju kako bi ostale što čvršće.

Ono u čemu se svi slažu, pa i naši sagovornici i sagovornice na pijaci je da je najbolje slatko od šumskih jagoda. Ali njih na pančevačkoj pijaci niko godinama nije video, a neki tvrde da je najbliža destinacija gde se mogu pronaći Deliblatska peščara.

Ove obične, gajene domaće, bar za vikend na biranje su uglavnom koštale 300, a na gajbu 200 dinara.

Izbor između ove dve opcije takođe je stvar za raspravu – da li se više isplati birati, pa manje bacati, ili na gajbu, jer trećina ipak neće otpasti koliko je cena manja.

– Ja savetujem za slatko kupujte na biranje, za pekmez može i na gajbu – zaključila je naša prodavačica Vera.

(Pančevac)

