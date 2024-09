ČUDESNO JE SVE OVO ŠTO DANAS IMAMO U ZRENJANINU Vučić: Nismo ni sanjali da je ovo moguće da se napravi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj ceremoniji pokretanja serijske proizvodnje u kineskoj fabrici Linglong u Zrenjaninu.

Obraćanje predsednika Vučića

– Danas jeste veliki dan. Čudesno je sve ovo što danas imamo u Zrenjaninu. Da ovde provedemo mesec dana bilo bi nedovoljno da opiše čudo koje smo stvorili. Naši kineski prijatelji uz našu podršku, i hvala im na tome – rekao je Vučić i dodao da su razgovori na pokretanju projekta bili teški.

– Bilo je teško da dođemo do dogovora. On se borio za svoju kompaniju, mi za naše radnike, zaposlenost, Banat i Srbiju – rekao je on i dodao da je ovo najveća grinfild investicija ikada ostvarena na teritoriji Srbije.

Vučić se zahvalio svima koji su doprineli ostvarenju ovog velikog projekta.

– Investicija je preko milijardu dolara. Vidite ovde ceo jedan grad. Sala u kojoj se mi nalazimo je rekreaciona sala za radnike. Od kantina, restorana, svega drugoh. 370 hiljada kvadratnih metara pod krovom. Do sada oko 1200 zaposlenih srpskih radnika do sada i biće ih još 600 u drugoj fazi. Neverovatan uspeh. Da ne pričam koliko će to da znači za ceo Zrenjanin – naveo je predsednik Srbije.

– Ništa nema bez fabrika, posla i napretka. Ovo je za nas velika stvar i ovoga ne bi bilo da nije prijateljstva predsednika Narodne Republike Kine Si Đipinga. Hoću da svi ljudi to znaju. Naše prijateljstvo je veliko, i njegov angažnam i želja i trud da pomogne Srbiji je ogroman. Kada sam prvi put bio u Kini na promociji inicijative „Pojas i put“, Si Điping je rekao „bez obrzira na promene u međunarodnoj situaciji Kina će uvek biti pouzdan partner svih zemalja koje traže zajednički razvoj“. Pitao sam se kako je moguće da postoji zemlja koja naravno gleda voje interese, ali i koja gleda kako da svi drugi koji sa njom sarađuju budu srećni i uspešni. Zato sam zahvalam prededniku Siju i svim našim kineskim prijateljima na toj viziji koja će svakako da promeni život ljudi u Banatu – rekao je Vučić i dodao da projekat nije bilo lako provesti – 114 različitih prijava je dolazilo.

– Nema kako se nisu angažovali. Sada to možete da vidite kroz različite izveštaje – koliko novca se ulaže u antikinesku kampanju širom sveta iz pojedinih zapadnih zemalja.

– Mi u Srbiji smo dobro prepoznali svoj interes, put razvoja i progresa, i imali dovoljno snage da se suprotstavimo svim tim velikim interesima nekih drugih zemalja čiji interes nije bio razvoj i prosperitet Srbije – naveo je srpski predsednik.

Vučić se zahvalio i našim radnicima i poručio da su oni ti zbog čijih će sposobnosti dolaziti mnoge druge kineske kompanije.

– Ne zaboravite da je Srbija uložila veliki novac da bismo pomogli Banatu i Zrenjaninu – poručio je Vučić.

– Ova kompanija će za godinu dana izvoziti 500 miliona evra iz Srbije! Po tom kriterijumu – biće jedan od najvećih izvoznika, beskrajno sam ponosan na taj rezultat. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su imali hrabrosti da se bore za ovaj projekat – istakao je predsednik.

Direktoru kompanije je poželeo mnogo uspeha, novih pobeda, i posebno poželeo sreću radnicima.

– Ovo je ljudi ceo grad ovde. I želim da vam se zahvalim što ste prihvatili moju ideju da ovde dovedemo i studente i penzionere, da vide kakvo ste čudo napravili. Da vide ljudi kakvo ste čudo napravili. Nismo ni sanjali da je ovo moguće da se napravi! Vaša ekselencijo, prenesite izraze mog najdubljeg poštovanja i iskrenog prijateljstva predsedniku Si Đinpingu u nadi da ću ga uskoro videti. Hvala vam na svemu što ste učinili za Srbiju! Živela Srbija – zaključio je Vučić.

Nakon obraćanja predsednika Vučića delegacije su potpisale memorandum o strateškoj saradnji.

(Pančevac/Novosti)

