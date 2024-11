DNEVNI HOROSKOP ZA 20. NOVEMBAR: Evo ko će biti razdražljiv, a ko pun elana

Ovan

Danas ćete imati jako dinamičan plan u vezi posla ali je veliko pitanje da li će se ispuniti do kraja. Razlog tome mogu biti vaše impulsivne reakcije kojima možete biti skloni i veliki osećaj ljubomore koji vas prati već neko vreme u svim odnosima.

Danas ćete biti energetski veoma oslabljeni zbog uticaja drugih ljudi i njihove teške energije. Budite okrenuti sebi i nemojte dozvoljavati da se drugi ljudi mešaju u stvari koje vi odlučujete posebno ako su u pitanju finansije i posao. Problemi sa spavanjem.

Blizanci

Mars aktivira vaše polje komunikacije i jako je važno da tokom današnjeg dana imate jasne ciljeve u vezi poslovnih putovanja. Osoba u znaku Ovna vam je velika poslovna prepreka i potrudite se da kroz razgovor sa tom osobom stvari dovedete do kraja.

Rak

Mars je promenio znak i više nije u vašem znaku što govori o tome da ćete biti malo rasterećeni emotivno i nećete ulaziti u direktne rasprave sa drugima. Dok je Mars boravio u vašem znaku unazad mesec dana bili ste previše emotivno razdražljivi i to se negativno odražavalo na sve odnose u kojima ste ulazili.

Lav

Mars je ušao u vaš znak i stvara vam osećaj potpune energetske stabilnosti, što se može pozitivno odraziti na sve vaše poslovne ciljeve u narednih desetak dana. Čuvajte energiju što se tiče zdravlja i budite u skladu sa sobom i svojim osećanjima i mislima..

Devica

Merkur je veoma negativno postavljen i stvara vam osećaj da ne možete ništa da pokrenete onako kako ste zamišljali i planirali. Pokušajte da se bolje organizujete posebno kada su u pitanju finansije i eventualne pozajmice.

Vaga

Do kraja dana bićete veoma emotivno razdražljivi i nezadovoljni stvarima koje se odvijaju u vašem ljubavnom životu. Važno je da razumete svoje emocije i da razumete emocije i partnera. Nije sve onako kako vi mislite da izgleda jer je važno da sagledate i drugu stranu mnogo dublje.

Škorpija

Probajte da budete u skladu sa onim što izgovarate i sa onim što mislite jer to se negativno odražava na vaše dnevno angažovanje u vezi posla. Osoba u znaku vodolije vam stvara osećaj pritiska kada je u pitanju poslovna i finansijska situacija ovih dana..

Strelac

Bićete veoma okrenuti sebi što ljudi mogu nazivati da je sebično ali je to prosto vaša odluka. Nemojte dozvoliti da sve što se dešava u narednih desetak dana može da se preokrene protiv vas i vaših poslovnih planova sa inostranstvom. Zdravlje je stabilno.

Jarac

Danas možete imati veoma negativne emotivne ispade što uopšte nije svojstveno vama i vašem odnosu sa drugima. Čuvajte sebe i nemojte dozvoljavati da mnogi aspekti vaših poslovnih angažovanja mogu biti pogrešno shvaćeni. Problemi sa kolenima..

Vodolija

Sam start današnjeg dana je pod uticajem vaših ogromnih planova i tom životnom energijom menjate koncept svog života. Ovde veliki uticaj može biti i zbog Marsa koji aktivira vaše polje partnerskih odnosa. Dobro razmislite kakve odluke donosite do kraja dana u vezi prijateljstva.

Ribe

Vaša komunikacija sa partnerom može biti veoma oskudna i to može da iritira vašeg partnera do kraja dana nekoliko puta. Ako uđete u raspravu ili svađu to može rezultirati partnerovom ljubomorom i potrebom da vam svašta nešto kaže direktno i bez uvijanja..

(najžena)

