Izviđači odreda „Janošik” osvojili Frušku goru: Šetnja kroz netaknutu prirodu i susret sa bizonima

12:59

13.05.2026

Foto: FB/OI Janošik

Izviđači odreda „Janošik” iz Kovačice nastavili su svoju dugu tradiciju učešćem na Fruškogorskom maratonu, koji je održan 25. aprila. Sa početnom tačkom na Šuljamskoj glavici, kovačički izviđači su, podeljeni u tri ekipe, uspešno savladali različite izazove i staze Fruške gore.

Najmlađi učesnici prešli su stazu od 13 kilometara, tokom koje su imali priliku da polože vence na lokalne spomenike i odaju počast istoriji. Druge dve ekipe upustile su se u ozbiljniji poduhvat, prešavši 22 kilometra kroz šumovite predele. Jedna grupa se kretala pravcem preko Andrevlja, dok je druga ekipa, predvođena Ivom i Marinom, prošla mirnom i izolovanom stazom preko Letenke i Papratskog dola, gde su imali redak prizor – susret sa uzgajalištem bizona.

Dan ispunjen avanturom, kilometrima pešačenja i druženjem sa izviđačima iz drugih odreda, završen je povratkom u Kovačicu uz planove za nove akcije u prirodi.

(Pančevac/S.L)

 

