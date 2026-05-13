Izviđači odreda „Janošik” osvojili Frušku goru: Šetnja kroz netaknutu prirodu i susret sa bizonima

Izviđači odreda „Janošik” iz Kovačice nastavili su svoju dugu tradiciju učešćem na Fruškogorskom maratonu, koji je održan 25. aprila. Sa početnom tačkom na Šuljamskoj glavici, kovačički izviđači su, podeljeni u tri ekipe, uspešno savladali različite izazove i staze Fruške gore.

Najmlađi učesnici prešli su stazu od 13 kilometara, tokom koje su imali priliku da polože vence na lokalne spomenike i odaju počast istoriji. Druge dve ekipe upustile su se u ozbiljniji poduhvat, prešavši 22 kilometra kroz šumovite predele. Jedna grupa se kretala pravcem preko Andrevlja, dok je druga ekipa, predvođena Ivom i Marinom, prošla mirnom i izolovanom stazom preko Letenke i Papratskog dola, gde su imali redak prizor – susret sa uzgajalištem bizona.

Dan ispunjen avanturom, kilometrima pešačenja i druženjem sa izviđačima iz drugih odreda, završen je povratkom u Kovačicu uz planove za nove akcije u prirodi.

(Pančevac/S.L)