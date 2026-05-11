Luksuz u svetu veštačke inteligencije: Gucci i Google razvijaju pametne naočare

Luksuz ulazi u novu eru – i to sa stilom. Modni gigant Gucci i tehnološki lider Google rade na zajedničkom projektu koji već izaziva ogromnu pažnju: inteligentnim naočarima nove generacije. Ovo nije još jedan prolazni trend, već ozbiljan pokušaj da se visoka moda spoji sa veštačkom inteligencijom i svakodnevnim digitalnim životom.

Iza ove saradnje stoji grupacija Kering, vlasnik brenda Gucci, koja želi da osveži poziciju slavne modne kuće. Prema dostupnim informacijama, pametne naočare će biti zasnovane na Android XR platformi i koristiće naprednu AI tehnologiju. Premijera se očekuje oko 2027. godine, a cilj je jasan: uređaj koji izgleda glamurozno kao Gucci, a funkcioniše moćno kao najbolji Google uređaji.

Ova strategija za digitalno doba

Ovaj projekat je deo šire strategije kompanije Kering da snažnije razvije segmente naočara i nakita, gde se vidi veliki potencijal za rast kroz primenu novih tehnologija. Istovremeno, Gucci pokušava da se vrati u punu formu nakon nekoliko izazovnih sezona, fokusirajući se na proizvode koji privlače mlađu, digitalno osvešćenu publiku.

Konkurencija i prestiž

Iako na tržištu već dominiraju modeli koje razvijaju Ray-Ban i Meta, Gucci planira da napravi razliku tamo gde je najjači – u dizajnu, prestižu i premium pozicioniranju. Za Google je ovo dublji ulazak u svet luksuza, dok je za Gucci ovo prilika da redefiniše sopstvenu budućnost.

Ako ovaj projekat uspe, naredni veliki statusni simbol neće biti samo torba ili sat, već AI naočare koje izgledaju kao modni trofej, a razmišljaju zajedno sa vama.

(ekapija)