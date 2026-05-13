Menja se obračun struje u Srbiji – šta donosi nova metodologija

16:00

13.05.2026

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je izmene Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje, koje uvode nove troškove u obračun i preciznije definišu položaj elektrana kao kupaca.

Odluka, objavljena u Službenom glasniku donosi nekoliko važnih novina koje se tiču i energetskih kompanija i načina formiranja regulisane cene struje.

Jedna od ključnih izmena odnosi se na operativne troškove – u metodologiju je uvedena nova stavka koja prepoznaje troškove lizinga sredstava sa pravom korišćenja dužim od godinu dana. Ovo praktično znači da će se i ova vrsta finansijskih obaveza ubuduće uzimati u obzir pri formiranju cene električne energije.

Istovremeno, iz metodologije je uklonjena formulacija „objektivnim kriterijumima“ kada je reč o raspodeli zajedničkih troškova, a umesto toga se upućuje na posebnu odluku Agencije koja uređuje knjigovodstvene evidencije i razdvajanje računa po delatnostima.

Značajna novina je i uvođenje nove grupe kupaca – Elektrane. U okviru kategorija potrošnje na srednjem i niskom naponu, elektrane se sada posebno tretiraju kao energetski subjekti koji proizvode električnu energiju, što do sada nije bilo eksplicitno definisano na ovaj način.

Izmene donose i detaljna pravila obračuna za ovu grupu kupaca. U zavisnosti od tipa elektrane, načina priključenja i učešća u regulaciji napona i reaktivne snage, obračun će se vršiti po različitim tarifama – od osnovnih (aktivna energija i mesto isporuke) do složenijih modela koji uključuju i reaktivnu energiju i snagu.

Posebno je naglašeno da će u određenim slučajevima celokupna izmerena reaktivna energija biti tarifirana, što može uticati na troškove pojedinih proizvođača.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, piše eKapija.

 

