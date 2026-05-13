Nevreme u Pančevu: Zbog smeća i auta poplavljen Kotež

Obilne padavine koje su zahvatile teritoriju grada Pančeva izazvale su probleme sa zadržavanjem vode na ulicama, zbog čega su ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija” hitno izašle na teren.

Radnici ovog preduzeća su odmah po prijavama građana započeli kontrolu i čišćenje slivnika, atmosferske kanalizacije i kritičnih tačaka širom grada.

Tokom intervencija na terenu utvrđeno je da glavni uzrok sporog oticanja vode nije bio isključivo obim padavina, već ljudski faktor. Na lokacijama Kotež 1 i Kotež 2, nepropisno parkirani automobili direktno iznad slivnika i šahtova potpuno su onemogućili prirodan protok vode. Situacija je bila posebno kritična na Kotežu 2, gde su radnici morali hitno da otvore poklopac kanalizacionog šahta kako bi ubrzali povlačenje vode i sprečili plavljenje kolovoza i okolnih objekata.

Sličan problem zabeležen je i u Prvomajskoj ulici. Na ovoj lokaciji došlo je do potpunog začepljenja sistema jer je otpad odložen direktno na rešetku slivnika. Intervencijom komunalnih službi smeće je uklonjeno, a funkcionalnost atmosferske kanalizacije je normalizovana u najkraćem roku.

Iz JKP „Vodovod i kanalizacija” podsećaju da sistem može efikasno da primi veliku količinu vode samo ako su slivnici prohodni i dostupni. Preduzeće je uputilo apel svim građanima da pokažu veću odgovornost, da ne blokiraju komunalnu infrastrukturu svojim vozilima i da otpad odlažu isključivo na za to predviđena mesta, kako bi se sprečile teže posledice i plavljenje ulica i dvorišta.

