Dan sestrinstva u Pančevu: Kiša nije sprečila preglede

Pod sloganom „Naše sestre. Naša budućnost”, u Pančevu je tradicionalno obeležen 12. maj, Međunarodni dan sestrinstva. Ovaj datum se širom sveta proslavlja na godišnjicu rođenja Florens Najtingejl, začetnice modernog sestrinstva, kao podsetnik na neprocenjiv značaj ove profesije za zdravstveni sistem, prenosi RTV Pančevo.

Tim povodom, medicinske sestre i lekari Doma zdravlja Pančevo, Opšte bolnice Pančevo, Zavoda za javno zdravlje i učenici Medicinske škole „Stevica Jovanović” organizovali su u Narodnoj bašti besplatne preventivne preglede i savetovanja za građane.

Iako je loše vreme sa kišom uticalo na odziv posetilaca, medicinski radnici su uspešno realizovali akciju na terenu. Organizatorke su poručile da ih loše vreme nije zaustavilo i da pacijenti najbolje znaju koliki je značaj sestre u timu, jer od njihovog kvaliteta zavise i sama organizacija i ozbiljnost lečenja. Istaknuto je da u pančevačkoj Bolnici trenutno radi 711 medicinskih sestara koje svakodnevno, tiho i nenametljivo, brinu o zdravlju građana.

Učešće u manifestaciji uzelo je i osoblje Zavoda za javno zdravlje Pančevo, koje je građanima delilo promotivni materijal i obezbedilo stručne savete lekara. Sugrađani su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa radom brojnih službi Doma zdravlja, uključujući Stomatologiju, Službu za zaštitu žena, Medicinu rada, Patronažnu službu, Hitnu pomoć, kao i Službu za zaštitu dece školskog i predškolskog uzrasta. Opšta bolnica i Zavod za javno zdravlje takođe su uspešno predstavili svoja odeljenja i pružili podršku lokalnoj zajednici.

