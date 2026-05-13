Jeziv snimak sa Pančevačkog mosta: Devojčica visi sa voza u pokretu i snima selfi

Uznemirujući snimak iz Beograda pojavio se na društvenim mrežama, a na njemu se vidi devojčica koja se drži za spoljašnji zadnji deo voza u pokretu dok snima selfi.

Video su, prema navodima objavljenim uz snimak, zabeležili vozači na Pančevačkom mostu, gde se može videti kako devojčica čuči na zadnjem delu vagona i jednom rukom se pridržava za šipku.

U drugoj ruci drži štap za selfi i snima sebe dok se voz kreće preko mosta.

Na snimku se vidi da devojčica pozira nasmejana, uprkos izuzetno opasnoj situaciji u kojoj se nalazi, mada se ne navodi kada je snimak nastao.

Korisnici društvenih mreža navode da je reč o jednom od rizičnih trendova koji se šire internetom, a brojni komentari upozoravaju na ozbiljnu opasnost ovakvog ponašanja.

Povodom jezivog snimka sa Pančevačkog mosta, na kojem devojčica visi sa voza u pokretu radi selfija, upućujemo hitno upozorenje roditeljima, prosvetnim radnicima i celokupnoj javnosti. Reč je o ekstremno opasnom ponašanju koje se ne može podvesti pod „dečju igru“, već pod direktno ugrožavanje života zbog internet popularnosti.

Ova pojava prerasla je u pitanje od najvišeg javnog interesa iz sledećih razloga:

Smrtonosni rizik: Pad sa voza u pokretu na Pančevačkom mostu znači sigurnu smrt ili trajni invaliditet.

Visoki napon: Zone oko pruge i vagoni su pod naponom od 25.000 volti, gde strujni udar ubija i bez direktnog dodira, kroz strujni luk.

Efekat imitacije: Ovakvi snimci na mrežama deluju zarazno na druge maloletnike koji u potrazi za „lajkovima“ ponavljaju iste smrtonosne korake.

Apelujemo na roditelje da hitno provere sadržaje koje njihova deca prate i snimaju za društvene mreže. Nijedan pregled na internetu nije vredan dečjeg života. Železnica i mostovi nisu mesta za zabavu, već visokorizične zone.

(Objektiv)