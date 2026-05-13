Kultura sećanja i niz sjajnih uspeha đaka OŠ „Paja Marganović“ iz Deliblata

U Osnovnoj školi „Paja Marganović“ u Deliblatu uspešno je realizovan niz obrazovnih i vaspitnih aktivnosti posvećenih negovanju kulture sećanja, humanosti i zajedništva, uporedo sa ostvarivanjem vrhunskih rezultata učenika na prestižnim takmičenjima.

Tokom Nedelje sećanja i zajedništva, učenici i nastavnici su odali počast nevinim žrtvama tragedija u OŠ „Vladislav Ribnikar“, Duboni i Malom Orašju. Kroz edukativne radionice i tematske panoe otvoren je dijalog o vršnjačkom i digitalnom nasilju. Najmlađi đaci su kredama ispisivali poruke prijateljstva, dok su stariji osnovci kroz diskusije i sportske mini-turnire jačali timski duh i empatiju.

Paralelno sa vaspitnim aktivnostima, škola je zablistala i na kulturnoj sceni. Na međunarodnom Festivalu rumunske kulture „Dor de primăvară, dor de Eminescu“ u Mesiću, škola je osvojila Veliki trofej festivala. Pod mentorstvom profesorke Ane Albu Savić, Valentina Martinov osvojila je prvo mesto među vokalnim solistima, grupni nastup starijih razreda zauzeo je treće mesto, dok je prikaz običaja proglašen najboljim.

Sportske i akademske uspehe upotpunili su Danilo Đorđević i Luka Raduljev zapaženim nastupima na Okružnom takmičenju u atletici u Vršcu. Takođe, povodom Dana pobede nad fašizmom, istorijski tim „Čuvari prošlosti“ (Snežana Obradović, Nikolina Sekulić, Lazar Barbuzan) i njihova nastavnica Anita Dušanić osvojili su prvo mesto na kvizu znanja u organizaciji SUBNOR-a i Opštine Kovin, predstavivši lik i delo Paje Marganovića.

(Opština Kovin)