Pijačni barometar u Vršcu: Detaljan vodič kroz cene voća, povrća i mlečnih proizvoda ove nedelje

Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ objavilo je najnoviji pijačni barometar sa vršačke pijace, koji donosi detaljan pregled cena voća, povrća i domaćih proizvoda.

Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ objavilo je najnoviji i aktuelni pijačni barometar sa vršačke zelene pijace. Bogata letnja ponuda donosi stabilne cene sezonskog voća i povrća, dok su domaći mlečni proizvodi i suhomesnate delikatese zadržali standardne prolećno-letnje vrednosti.

U nastavku vam donosimo kompletan i detaljan cenovnik ključnih namirnica podeljen po kategorijama, kako biste lakše planirali svoju narednu nabavku.

Povrće: Stabilne cene za letnju zimnicu i salate

Sezona kuvanja i pripreme laganih letnjih obroka je u punom jeku, a ponuda na vršačkim tezgama je izuzetno raznovrsna:

Pasulj: 350 – 500 din/kg

Paradajz: 200 – 350 din/kg (Čeri paradajz: 500 – 600 din/kg)

Krastavac: 120 – 200 din/kg

Krompir: 50 – 100 din/kg

Crni luk: 70 – 100 din/kg (Mladi luk: 50 – 70 din/veza)

Beli luk: 800 – 1.200 din/kg

Paprika šilja i babura: 250 – 350 din/kg

Tikvice: 100 – 200 din/kg

Šargarepa: 150 – 200 din/kg

Zelena salata: 50 – 80 din/kg

Spanać: 450 – 500 din/kg

Pečurke: 360 – 400 din/kg

Đumbir: 1.000 – 1.100 din/kg

Kuvani paradajz: 250 – 350 din/kg

Voće i orašasti plodovi: Od osvežavajućih lubenica do suvih smokava

Ljubitelji voćnog osveženja imaju ogroman izbor, od pristupačnih lubenica do skupljih šumskih plodova i južnog voća:

Lubenica: 50 – 100 din/kg

Dinja: 100 – 150 din/kg

Nektarine: 250 – 400 din/kg

Breskve / Grožđe: 300 – 500 din/kg

Jabuka: 100 – 250 din/kg

Kruška: 200 – 300 din/kg

Banane: 200 – 300 din/kg

Limun: 250 – 300 din/kg

Trešnje / Višnje: 80 – 250 din/kg

Smokva: 600 – 700 din/kg

Orah: 1.000 – 1.200 din/kg

Lešnik i badem: 1.200 – 1.500 din/kg

Mlečni proizvodi i jaja: Bogata ponuda domaćih gazdinstava

Tezge sa mlečnim proizvodima i jajima tradicionalno privlače najveći broj kupaca koji traže proveren kvalitet:

Kravlji sir: 600 – 800 din/kg

Ovčiji sir: 800 – 1.000 din/kg

Kozji sir: 900 – 1.500 din/kg

Kajmak: 1.400 – 1.600 din/kg

Sveže mleko: 100 – 120 din/litar

Jaja: 23 – 30 din/komad

Kore za pite: 120 – 140 din (pakovanje od 500g)

Suhomesnati proizvodi i dodaci

Za ljubitelje tradicionalne trpeze, cene suhomesnatih proizvoda variraju u zavisnosti od stepena sušenja i obrade:

Domaća i suva kobasica: 900 – 1.500 din/kg

Dimljena slanina: 1.000 – 1.600 din/kg

Čvarci: 1.000 – 1.600 din/kg

Švargla: 450 – 500 din/kg

Kranjska i roštiljska kobasica: 600 – 800 din/kg

Suva kolenica: 400 – 600 din/kg

Med: 600 – 1.000 din/kg

Mleveni mak: 900 – 1.000 din/kg

Iz JKP „Drugi oktobar“ podsećaju građane da ponesu svoje višekratne torbe i cekere, kako bi zajednički smanjili upotrebu plastičnih kesa i očuvali čistotu našeg grada.

(Pančevac)