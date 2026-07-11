Pijačni barometar u Vršcu: Detaljan vodič kroz cene voća, povrća i mlečnih proizvoda ove nedelje

Idvor: Intenzivna edukacija, znanja i druženja
Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ objavilo je najnoviji pijačni barometar sa vršačke pijace, koji donosi detaljan pregled cena voća, povrća i domaćih proizvoda.
14:00
11.07.2026
Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ objavilo je najnoviji pijačni barometar sa vršačke pijace, koji donosi detaljan pregled cena voća, povrća i domaćih proizvoda.
Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ objavilo je najnoviji i aktuelni pijačni barometar sa vršačke zelene pijace. Bogata letnja ponuda donosi stabilne cene sezonskog voća i povrća, dok su domaći mlečni proizvodi i suhomesnate delikatese zadržali standardne prolećno-letnje vrednosti.
U nastavku vam donosimo kompletan i detaljan cenovnik ključnih namirnica podeljen po kategorijama, kako biste lakše planirali svoju narednu nabavku.
Povrće: Stabilne cene za letnju zimnicu i salate
Sezona kuvanja i pripreme laganih letnjih obroka je u punom jeku, a ponuda na vršačkim tezgama je izuzetno raznovrsna:
Pasulj: 350 – 500 din/kg
Paradajz: 200 – 350 din/kg (Čeri paradajz: 500 – 600 din/kg)
Krastavac: 120 – 200 din/kg
Krompir: 50 – 100 din/kg
Crni luk: 70 – 100 din/kg (Mladi luk: 50 – 70 din/veza)
Beli luk: 800 – 1.200 din/kg
Paprika šilja i babura: 250 – 350 din/kg
Tikvice: 100 – 200 din/kg
Šargarepa: 150 – 200 din/kg
Zelena salata: 50 – 80 din/kg
Spanać: 450 – 500 din/kg
Pečurke: 360 – 400 din/kg
Đumbir: 1.000 – 1.100 din/kg
Kuvani paradajz: 250 – 350 din/kg
Voće i orašasti plodovi: Od osvežavajućih lubenica do suvih smokava
Ljubitelji voćnog osveženja imaju ogroman izbor, od pristupačnih lubenica do skupljih šumskih plodova i južnog voća:
Lubenica: 50 – 100 din/kg
Dinja: 100 – 150 din/kg
Nektarine: 250 – 400 din/kg
Breskve / Grožđe: 300 – 500 din/kg
Jabuka: 100 – 250 din/kg
Kruška: 200 – 300 din/kg
Banane: 200 – 300 din/kg
Limun: 250 – 300 din/kg
Trešnje / Višnje: 80 – 250 din/kg
Smokva: 600 – 700 din/kg
Orah: 1.000 – 1.200 din/kg
Lešnik i badem: 1.200 – 1.500 din/kg
Mlečni proizvodi i jaja: Bogata ponuda domaćih gazdinstava
Tezge sa mlečnim proizvodima i jajima tradicionalno privlače najveći broj kupaca koji traže proveren kvalitet:
Kravlji sir: 600 – 800 din/kg
Ovčiji sir: 800 – 1.000 din/kg
Kozji sir: 900 – 1.500 din/kg
Kajmak: 1.400 – 1.600 din/kg
Sveže mleko: 100 – 120 din/litar
Jaja: 23 – 30 din/komad
Kore za pite: 120 – 140 din (pakovanje od 500g)
Suhomesnati proizvodi i dodaci
Za ljubitelje tradicionalne trpeze, cene suhomesnatih proizvoda variraju u zavisnosti od stepena sušenja i obrade:
Domaća i suva kobasica: 900 – 1.500 din/kg
Dimljena slanina: 1.000 – 1.600 din/kg
Čvarci: 1.000 – 1.600 din/kg
Švargla: 450 – 500 din/kg
Kranjska i roštiljska kobasica: 600 – 800 din/kg
Suva kolenica: 400 – 600 din/kg
Med: 600 – 1.000 din/kg
Mleveni mak: 900 – 1.000 din/kg
Iz JKP „Drugi oktobar“ podsećaju građane da ponesu svoje višekratne torbe i cekere, kako bi zajednički smanjili upotrebu plastičnih kesa i očuvali čistotu našeg grada.
(Pančevac)