DODATNO POVEĆANJE PENZIJA? Neće sve penzije biti iznivelisane na 65.000 dinara

Vlada Republike Srbije prošle nedelje usvojila uredbu kojom je najavila isplatu dodatka na penziju. U uredbi je navedeno da će se dodatak isplaćivati korisnicima čija penzija je do 65.716 dinara 70 para, što je unelo zabunu s obzirom na to da je određeno deo javnosti pomislio da će taj dodatak biti toliki da sve penzije budu 65.000 dinara.

Penzioneri čije penzije ne prelaze iznos od 65.716,70 dinara dobiće povećanje. Ovaj iznos je granična suma, koja se određuje uredbom Vlade, a važi za sve penzionere koji imaju penziju manju od tog iznosa. Takođe, ovo povećanje se odnosi i na korisnike invalidskih penzija, kao i na korisnike penzija zbog smanjenja radne sposobnosti druge i treće kategorije invalidnosti.

Prema rečima Miloša Grabundžije iz sindikata penzionera „Nezavisnost“, penzije neće biti nivelisane na taj iznos.

„Neće sve penzije biti iznivelisane na 65.000 dinara. Prvo, u toj uredbi, nema nigde kategorije zaposlenih. Ima porodične, poljoprivredne i tako dalje, ali nema zaposlenih“, objasnio je Miloš Grabundžija iz sindikata penzionera „Nezavisnost“.

Nije realno očekivati izjednačavanje penzije

Pomoć će biti dodeljena penzionerima sa niskim penzijama, ali neće obuhvatiti sve penzionere do navedenog iznosa.

„Svi penzioneri koji imaju penziju do 65.000 dinara imaju pravo na pomoć. Ali to se obrađuje na taj način što fond i ministarstvo finansija, oni neku formulu naprave i onda taj dodatak je bio i do sada, samo je on bio do mnogo nižeg nivoa, do 45.000, koliko se sećam, i onda do toga nivoa. Znači tu pomoć su dobijali penzioneri sa niskim penzijama, objasnio je Miloš Grabundžija iz sindikata penzionera „Nezavisnost“

On je naglasio da nije realno očekivati da sve penzije budu izjednačene na taj iznos, jer bi za tako nešto bilo potrebno 108 do 109 milijardi dinara mesečno.

„Kada bi bila penzija svima 65.716 dinara, to bi za godišnji mesečni bilans trebalo 108 do 109 milijardi dinara mesečno. Realno i ono što je tačno, to će biti 10,9% povećanje na sadašnju penziju. Ova pomoć je samo predviđena za kategorije sa nižim primanjima. Opet, ima tu kategorija, to će još biti uputstava, razni pravilnici, jer ministarstvo donese i pravilnike, uredbu, već nije, onda pravilnik uskladi“, rekao je Grabundžija.

(Espreso)

