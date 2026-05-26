In memoriam: Preminuo Dragoljub Mićunović

Dragoljub Mićunović, srpski filozof i političar, preminuo je noćas u 96. godini.

Mićunović je bio bivši predsednik Skupštine Srbije i Crne Gore, narodni poslanik biran nekoliko puta u saveznoj i republičkoj skupštini, i nekadašnji predsednik Demokratske stranke — jedan od 13 intelektualaca koji su obnovili rad predratne Demokratske stranke.

„Sa dubokom tugom opraštamo se od Dragoljuba Mićunovića, jednog od obnovitelja rada i osnivača moderne Demokratske stranke, njenog prvog predsednika posle obnove 1990. godine i čoveka koji je svojim životom obeležio borbu za slobodu, demokratiju i dostojanstvo politike u Srbiji.

Dragoljub Mićunović pripada generaciji ljudi koji su znali cenu slobode, jer su je plaćali lično, ali koji od borbe za demokratsku Srbiju nikada nisu odustali. Kao filozof, profesor, politički zatvorenik, parlamentarac i demokrata, ostavio je trag koji prevazilazi jednu stranku i pripada političkoj istoriji Srbije. Za Demokratsku stranku njegovo ime ostaje deo našeg identiteta, naše obnove i naše obaveze da nastavimo borbu za Srbiju slobodnih građana, jakih institucija i demokratskih vrednosti. Porodici, prijateljima, poštovaocima i svim demokratama upućujemo najiskrenije saučešće. Neka mu je večna slava“, objavila je Demokratska stranka.

Rođen je 14. jula 1930. godine u Kuršumliji. Detinjstvo je proveo u Skoplju, a gimnaziju, koja je prekinuta dvadeset meseci provedenih na Golom otoku, završio je u Prokuplju. Diplomirao je filozofiju na beogradskom Filozofskom fakultetu.

Početkom 1960-ih postao je asistent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a 1968. godine bio je jedan od organizatora studentskih demonstracija, zbog čega je bio hapšen.

Mićunović je tokom svoje duge karijere obavljao brojne javne funkcije i dobio mnoga priznanja za doprinos demokratizaciji Srbije. Ostaje upamćen kao jedan od stubova opozicionog i demokratskog pokreta u Srbiji devedesetih godina.

(Pančevac)