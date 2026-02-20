KULTURNI CENTAR: Program od 23. do 28. februara

U okviru bioskopskog repertoara Kulturnog centra Pančeva u Dvorani, 23. i 24. februra u 20 sati, na programu je domaći film „Vetre, pričaj sa mnom“ u režiji Stefana Đorđevića. Uloge tumače Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Ana Petrović, Vidak Davidović, i pas Lija.

Stefan se sastaje s porodicom na proslavi rođendana svoje bake prvi put nakon nedavne smrti svoje majke. Povratak kući, motivisan njegovom željom da završi film o svojoj majci i pokušajem da se iskupi spasavanjem psa lutalice, pokrenuće introspektivno putovanje za Stefana.

U okviru bioskopskog programa u Dvorani, 27. i 28. februar, u 19.30 na repertoaru je revija filmova „Dani slovenačkog filma“ u selekciji Dragomira Zupanca. Ulaz na sve projekcije je besplatan.

Prve večeri, 27. februara u 19.30, nakon promocije Turističke organizacije Kranja, sa programu su dva filma: „Abesinija“ u režiji Karpa Godine, i „Kino volta“ Martina Turka. Dokumentarni film „Abesinija“ vodi nas kroz fenomenalno i sentimentalno putovanje nekadašnjom železničkom trasom „Porečanka”, koja je povezivala Trst i Poreč od 1902. do 1935. godine. Zatim je demontirana da bi se pruga koristila u Musolinijevom ratu u Abisiniji, ali je potonula u Mediteran – ironičan obrt istorije, idealan predmet za Karpa Godinu, majstora nežne duhovitosti. „Kino Volta” je svojevrsni poetski omaž izgubljenim bioskopima. Radnja se dešava početkom 20. veka, u vreme procvata „nove umetnosti” – kinematografije, koja je tada bila u usponu i koja je grupi ambicioznih Tršćana, u vezi s tada još nepoznatim piscem Džejmsom Džojsom, otvorila mogućnost da se upišu u filmsku istoriju Slovenije, Italije, Irske i Rumunije.

Druge večeri revije, 28. februara u 19.30 možete pogledati film „Rascvetali krajevi” u režiji Hannah Koselj Marušič, kao i višestruko nagrađivanu „Porodičnu terapiju” Sonje Prosenc. Dokumentarni film „Rascvetali krajevi” prati Špelu (26), koja je nedavno bila na hemoterapiji zbog raka limfnog sistema, i njenu prijateljicu Hanu (26), dok se ležerno druže u Špelinoj studentskoj sobi. Kroz njihov razgovor i Špelino izazovno iskustvo postajemo svesni sopstvene krhkosti i nesigurnosti, čak i kada su u pitanju najobičnije stvari, kao što je vizuelni izgled. Igrani film „Porodična terapija” vodi nas kroz priču o dolasku simpatičnog 23-godišnjeg dugo izgubljenog sina Julijana, za kog otac Aleksandar nije znao, i koji okreće naglavačke život u porodici.

Organizacija: Kulturni centar Pančeva, Slovenačka kinoteka Ljubljana, Filmski centar Slovenije, Ambasada Republike Slovenije u Beogradu, Udruženje Slovenaca Logarska dolina Pančevo i Društvo Slovenaca Sava Beograd.

U okviru muzičkog programa Kulturnog centra, u Dvorani, 25. februara u 20 sati, na repertoaru je muzički spektakl „Matthew Mayer & Matej Jovanović Europe Tour 2026.” Duo će izvoditi ruske klasike, filmsku muziku, originalne kompozicije, pop-rok hitove i drugo. Ulaz na koncert je besplatan.

Matthew Mayer (SAD) je međunarodno priznati solo pijanista i #1 Billboard Charting Artist. Objavio je više od 20 albuma, sa preko pola milijarde preslušavanja širom sveta. Dobitnik je dva „Telly Awards” priznanja, a njegova karijera obuhvata saradnje sa „Grammy” nominovanim umetnicima i rad u holivudskoj produkciji. Danas važi za jednog od vodećih umetnika New Age klavirske scene.

Matej Jovanović je pijanista snažnog umetničkog identiteta, školovan u Parizu i Beču. Njegov stil spaja klasičnu tradiciju, rusku školu, francusku estetiku i energiju roka. Nastupao je širom Evrope, a kao osnivač platforme „Piano Worldwide” okuplja globalnu zajednicu od preko 750.000 ljubitelja klavira.

U Foaje, 26. februara u 21 sat, na repertoaru je program „U susret 29. Pančevačkom džez festivalu” i koncert sastava Ljubomir Turajlija kvartet. Nastupaju: Ljubomir Turajlija – saksofon, Andreja Hristić – klavir, Branko Marković – kontrabas i Aleksa Milijanović – bubnjevi. Ulaz na program je besplatan.

Ljubomir Turajlija (1992, Novi Sad) završio je bachelor studije džez saksofona na Conservatorium van Amsterdam, a po povratku u Srbiju i postdiplomske studije na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. Član je Big benda RTS-a od 2019. godine i sarađivao je s brojnim domaćim i inostranim umetnicima.

Andreja Hristić (1988, Beograd) diplomirao je džez klavir na Anton Bruckner Univerzitetu u Lincu, a postdiplomske studije završio je na Berklee College of Music u Bostonu. Nastupao je širom Evrope i SAD i sarađivao s brojnim eminentnim džez umetnicima. Predaje džez klavir u srednjoj Muzičkoj školi Stanković u Beogradu.

Branko Marković (1957, Novi Sad) diplomirao je kontrabas na FMU u Beogradu. Jedna je od najznačajnijih figura domaće džez scene, dugogodišnji član Big benda RTS-a i saradnik velikog broja domaćih i svetskih džez umetnika. Suosnivač je i umetnički direktor North City Jazz & Blues Festivala u Kosovskoj Mitrovici i Whitefield Jazz Festivala u Bijelom Polju.

Aleksa Milijanović (1999, Čačak) završio je osnovne i master studije džez bubnja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Nastupa s brojnim sastavima i umetnicima na domaćoj i međunarodnoj sceni, učestvovao je na značajnim festivalima i autor je muzike za različite projekte.

U okviru programa za decu i Pozorišnog matinea „Priprema, pozorište, sad!“ u Dvorani, 28. februara u 12 sati na programu je predstava za decu „Ivica i Marica” Pozorišta „Lane” Kikinda.

Savremeno viđenje poznate bajke o dvoje dece koja zalutaju u šumi. Predstava je obogaćena songovima, upečatljivom scenografijom i snažnom glumačkom interpretacijom.

(Pančevac)