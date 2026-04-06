Pančevački „Dinamo” šesti put zaredom šampion Vojvodine u powerliftingu

Na nedavno održanom Prvenstvu Vojvodine u powerliftingu u Bačkoj Palanci, Klub dizača tegova „Dinamo” iz Pančeva još jednom je potvrdio apsolutnu dominaciju. U konkurenciji najboljih dizača pokrajine, pančevački klub je šesti put uzastopno proglašen za najuspešniji kolektiv, krunisavši tako jubilej – 80 godina postojanja i deceniju od obnove rada kluba.

U sportskoj hali „Tikvara”, desetoro takmičara „Dinama” ostvarilo je impresivne rezultate, osvojivši pregršt medalja i oborivši brojne pokrajinske rekorde.



Zlatni juniori i rekorderi

U juniorskoj konkurenciji, zlatnim medaljama su se okitili Višnja Trnavac, Luka Radomirović i Janko Svetlik. Pored najsjajnijih odličja, Višnja i Janko su proglašeni za najbolje takmičare prvenstva u svom uzrastu.

Višnja Trnavac je briljirala oborivši sve juniorske rekorde u kategoriji do 69 kg, dok je Janko Svetlik postavio nove granice rekorda Vojvodine u kategoriji do 105 kg. Srebrne medalje u ovoj konkurenciji osvojili su Nikola Mladenović i Predrag Slavković.



Seniorski uspesi

Ni seniori nisu zaostajali. Do titule šampiona i zlatne medalje došao je Aleksej Nikolajev, dok je Filip Vlajić zauzeo drugo, a Mateo Kušan treće mesto. U ženskoj konkurenciji, seniorka Vesna Halupova dominirala je kategorijom do 76 kg. Ona je, uz osvojeno zlato, postavila i nove rekorde Vojvodine u čučnju, mrtvom dizanju i totalu.

Ponos na tradiciju

Povodom velikog uspeha, iz kluba ističu da je ovaj rezultat poseban zbog važnih godišnjica koje „Dinamo” obeležava ove godine.

„Veliki uspeh smo postigli na nedavno održanom prvenstvu Vojvodine. Osvojeno je dosta odličja i oboreno nekoliko rekorda. Posebno mi je drago što je ovakav rezultat postignut u godini kada slavimo 80 godina postojanja kluba i 10 godina od obnove rada”, poručuju iz KDT „Dinamo”.

Pančevačke dizače već krajem aprila očekuju novi izazovi u Kanjiži, gde će se održati Prvenstvo Srbije u disciplini benč pres i prestižni Gala kup u powerliftingu.

(Pančevac)