DžK Dinamo: Luka Ivanović overio vizu za šampionat Srbije

Protekli vikend bio je izuzetno dinamičan za mlade takmičare Džudo kluba „Dinamo” iz Pančeva. U konkurenciji najboljih boraca pokrajine i regiona, pančevački džudisti su se u svoj grad vratili sa četiri osvojene medalje.

Put do državnog prvenstva

Prvi izazov usledio je u subotu, 4. aprila, u Stepanovićevu, gde je održano Prvenstvo Vojvodine za mlađe dečake i devojčice. Boje pančevačkog „Dinama” branila su četiri takmičara.

Najznačajniji rezultat ostvario je Luka Ivanović, koji je u kategoriji mlađih dečaka do 60 kg osvojio bronzanu medalju. Ovim uspehom Luka je obezbedio plasman na predstojeće Državno prvenstvo, gde će imati priliku da se bori za najviši nacionalni plasman.

Zlato i međunarodne medalje u Kikindi

Samo dan kasnije, u nedelju 5. aprila, pančevačka ekipa od osam takmičara nastupila je na prestižnom 41. Međunarodnom džudo turniru „Dragan Ciganović Ciga” u Kikindi. U jakoj konkurenciji osvojene su tri medalje:

Zlatna medalja: Luka Ivanović nastavio je sjajan niz i u kategoriji mlađih dečaka do 60 kg popeo se na najviše postolje.

Srebrna medalja: Lena Ivanović pokazala je odličnu formu u kategoriji starijih poletarki do 38 kg.

Bronzana medalja: Hristina Dimitrijevski izborila se za treće mesto u konkurenciji mlađih devojčica do 40 kg.

Ovi rezultati još jednom potvrđuju kvalitet rada u mlađim kategorijama Džudo kluba „Dinamo”, čiji borci nastavljaju tradiciju donošenja odličja u Pančevo.

(Pančevac)