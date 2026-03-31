Raspisan konkurs za književnu nagradu „Vasko Popa“, prijave do 27. aprila

15:30

31.03.2026

VRŠAC – Konkurs za nagradu „Vasko Popa“ za najbolju pesničku knjigu na srpskom jeziku u 2025. godine raspisan je danas i traje do 27. aprila, saopštili su  organizatori.

„Odluku o izboru najbolje knjige pesama za 2025. doneće žiri imenovan od strane osnivača nagrade. Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje, koju dodeljuju osnivač i darodavci“, rečeno je u saopštenju.

Nagrada će biti uručena 29. juna na 103. rođendan pesnika Pope u Gradskoj kući u Vršcu.

Knjige pesama u četiri primerka treba slati na adresu: Agencija Đorđević, 26300 Vršac, Pionirska 2, sa naznakom „Za nagradu Vasko Popa“.

Konkurs je raspisala Agencija Đorđević iz Vršca, uz podršku Grada Vršca, i kompanije Senzal kapital iz Beograda.

(Pančevac)

