Direktor VBA o eksplozivu kod Kanjiže: Vojno je osposobljen, potraga za njim je u toku

Šef Vojno bezbedonosne agencije (VBA) Đuro Jovanić obraća se javnosti i govori o istrazi koja je započeta nakon što je u opštini Kanjiža pronađen eksploziv samo nekoliko stotina metara od gasovoda.

– Danas su neki od vas mogli da prisustvuju izuzetno uspešnoj akciji. Mesecima smo ukazivali da do nečega ovakvog može doći. Današnjoj operativnoj akciji je prethodio dobar operativni rad na terenu, dobra razmena informacija sa srodnim službama i u ovom slučaju koji se odigrao raspolagali smo informacijama da će lice koje pripada grupi migranata koje je vojno osposobljeno izvršiti diverziju na gasnoj infrastrukturi. Ono sa čime smo se suočavali je bio veliki broj dezinformacija o vremenu, načinu itd.

Kako je istakao i danas se suočavamo sa time.

– To lice će sigurno biti privedeno, pitanje je samo da li će istraga trajati više dana ili meseci, ali dosledno ćemo izvršiti zadatak. Dezinformacije ukazuju da će Vojska Srbije i njeni pripadnici da rade za neku drugu ili treću stranu tako što će pronaći ukrajinski eksploziv i okriviti Ukrajinu za to. To nije istina. Proizvođač eksploziva ne znači da je on izvršilac ili naručilac.

Evo šta je pronađeno tokom istrage – eksploziv hermetički zatvoren, posebno pakovan, kapsile posebno upakovane za transport, detonacije, pribor za pripremu eksploziva za izvršenje diverzije. Po oznakama na eksplozivu se vidi da je proizveden u SAD.

Podsetimo, dva ranca sa četiri kilograma eksploziva pronađena su jutros kod Kanjiže, u blizini međunarodnog gasovoda Turski tok.

Eksploziv razorne moći, težine čak četiri kilograma, bio je spakovan u dva ranca. U rančevima je bila i prateća oprema za aktiviranje eksplozivnih naprava.

(Pančevac/Objektiv)