Kovinski „Zmajevci“ osvojili zlato u Moskvi: Od antičke nauke do AI

KOVIN – Rad „Eratostenov eksperiment u prvom razredu: Metodička transformacija antičke nauke pomoću AI“ profesora Dejana Kreculja, pedagoškog savetnika u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, osvojio je prvo mesto na prestižnoj međunarodnoj Pedagoškoj olimpijadi u Moskvi, prenosi RTV.

Nagrađeni master-klas povezuje tradiciju staru više od dva milenijuma sa savremenim mogućnostima veštačke inteligencije. Čuveni Eratostenov eksperiment merenja obima Zemlje prilagođen je najmlađim učenicima uz upotrebu AI alata za vizuelizaciju apstraktnih pojmova.

U realizaciji su učestvovali učenici prvog razreda učiteljice Svetlane Baković, koji su kroz igru, digitalne animacije i praktično merenje senki u školskom dvorištu napravili prve korake u razumevanju naučnih principa.

„Veštačka inteligencija je ovde poslužila kao ‘digitalni pripovedač’ koji je deci približio istoriju, dok su sami arhivski snimci škole pokazali kontinuitet našeg rada. Cilj je bio da pokažemo kako se uz pravu metodiku besplatnim digitalnim alatima, vrhunska nauka može učiniti dostupnom i najmlađima“, ističe Kreculj.

Ovim priznanjem OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ još jednom je potvrdila svoje mesto među školama koje prate savremene tokove u obrazovanju i primeni digitalnih tehnologija u nastavi.

