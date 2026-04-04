Velika pobeda Železničara protiv Novog Pazara!

Fudbaleri Železničara pobedili su Novi Pazar rezultatom 2:0 (1:0) u meču 29. kola Superlige Srbije. Trijumf Pančevcima doneli su Simao Pedro pogotkom u 32. i Silvester Džasper golom u 71. minutu.

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle pobede nad Novim Pazarom u meču 29. kola Superlige Srbije rezultatom 2:0. – Čestitke ekipi Novog Pazara na dobroj utakmici. To je ozbiljan tim koji nema poraz otkako je kolega Lalatović na kormilu – ekipa sa izraženim takmičarskim karakterom, sposobna da pobedi i Vojvodinu u Novom Sadu rezultatom 3:0. Znali smo da nas čeka zahtevan protivnik. Čestitam i mojim momcima na veoma važnoj pobedi. Ipak, ova utakmica nije rešila ništa kada je reč o borbi za visok plasman. Do kraja ima još mnogo da se igra i dosta bodova je u opticaju. Za nas je ovo samo jedna u nizu utakmica i idemo dalje – počeo je Koković.

Derbi 29. kola Superlige Srbije i direktna borba za četvrto mesto doneo je ono što se i očekivalo – veliku borbu od prvog minuta pred punim tribinama.

Železničar je imao kontrolu poseda, dok se Novi Pazar oslanjao na pokušaje iz kontra-napada. Gosti sus već u 19. minutu bili prinuđeni na izmenu, pošto je povređenog Marinkovića zamenio Mirosavić.

U 24. minutu je u žaru borbe došlo do konflikta na sredini terena, a na kraju su žute kartone dobili Jevremović i Hadžimujović.

I u drugom delu prvog poluvremena je pančevački tim kontrolisao dešavanja na terenu, pa je za to nagrađen pogotkom u 32. minutu.

Posle fantastičnog prodora po levoj strani Džaspera i povratne lopte u srce šesnaestrca, Simao Pedro je pogodio mrežu na oduševljenje pančevačke publike.

I u drugom poluvremenu su viđena slična dešavanja na terenu. Igralo se bez mnogo stopostotnih prilika. Ispostavilo se da je to samo zatišje pred pravu buru koja se dogodila u 71. minutu kada je otklonjena dilema oko pobednika.

Silvester Džasper je doneo Železničaru prednost od nedostižnih 2:0, i to na maestralan način. Povukao je kroz sredinu, prevario jednog igrača Pazara, a onda poslao pravi projektil direktno u rašlje! Jedan od najlepših pogodaka u ovoj sezoni Superlige, delo je krilnog napadača Železničara.

Drugi pogodak pančevačkog tima potpuno je demoralisao goste, koji do kraja nisu uspeli da se oporave, pa je Železničar rutinski priveo posao kraju i upisao veliku pobedu.

Posle ovog trijumfa, ekipa Radomira Kokovića je preskočila tim Nenada Lalatovića na četvrtom mestu tabele Superlige uoči poslednjeg kola ligaškog dela.

Pred ulazak u plej-of, Železničar gostuje Novom Pazaru u sredu.

(Pančevac/FK Železničar)