Kovinska fotografija najbolja u Moskvi: Veliki uspeh profesora Kreculja

Fotografija pod nazivom „Učinilo mi se?“, nastala u Kovinu, nagrađena je prestižnim zvanjem laureata na međunarodnom konkursu u okviru Pedagoške olimpijade u Moskvi. Autor ovog zapaženog rada je Dejan Kreculj, profesor u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Kovinu.

Pedagoška olimpijada u ruskoj prestonici tradicionalno okuplja učesnike iz brojnih zemalja, vrednujući dostignuća u oblastima obrazovanja, pedagogije i umetnosti. U snažnoj konkurenciji kategorije „Umetnička fotografija“, rad profesora Kreculja izdvojio se autentičnom atmosferom i visokim kvalitetom vizuelnog izraza.

Snaga trenutka i neposrednosti

Prema rečima autora, tajna uspeha ove fotografije leži u njenoj jednostavnosti.

„Fotografija je nastala potpuno spontano, bez naknadne obrade, u svakodnevnom okruženju koje poznajem i osećam. Upravo ta neposrednost daje joj snagu i istinitost“, ističe Kreculj.

Od „Čoveka oblaka“ do moskovskog priznanja

Ovo nije prvi put da radovi kovinskog profesora privlače međunarodnu pažnju. Prethodno je veliku popularnost stekla njegova fotografija „Čovek oblak“, koja je promovisala fenomen posmatranja oblaka (cloud spotting) – veštinu pronalaženja maštovitih oblika u prirodi.

Priznanje iz Moskve nije samo lični uspeh autora, već i značajna promocija Kovina. Ono potvrđuje da umetnost pronađena u svakodnevnim motivima lokalne sredine može imati univerzalnu vrednost i prepoznatljivost na svetskom nivou.

