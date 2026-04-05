U četvrtak o Vaskrsu u Muzeju

Pravi uvod u uskršnje praznike koji nas čekaju sledećeg vikenda biće sigurno predavanje pod nazivom „O Vaksrsu kroz narodne crkvene običaje i umetnička dela”, koje se priređuje u Narodnom muzeju u četvrtak, 9. aprila, u 19 časova. Nema sumnje da će pančevački publikam privući želja da sazna nešto ili nešto više o nekadašnjim uskršnjim običajima Srba i Rumuna u donjem Banatu. Do Drugog svetskog rata bili su široko rasprostranjeni u običajnoj praksi, a danas se više ne upražnjavaju i uglavnom su nepoznati. Ali je sigurno i da će svečana sala Narodnog muzeja biti ponovo mala da primi zainteresovane jer će o ovim običajima govoriti etnolog Nikola Vlajić, te neće faliti vrcavosti, dobrih primera i sjajne erudicije.

U pozivu piše da je osnova ovog predavanja stručna literatura, a i naivno slikarstvo Dese Petrov Morar i dela umetnica koje pripadaju uzdinskom krugu naive. Ali saznaćemo nešto i o motivima Usrksa na slikama Đota, Da Vinčija, Konstantina Danila, Živorada Nastasijevića…

Ne sumnjamo da će o svemu tome Nikola imati mnogo toga da nam kaže. Na sreću, biće hladnije nego kada je prethodni put besedio o Pupinu i kada je bilo prevruće u dupke punoj svečanoj sali. Tada je i pala ideja da Nikola svoja maestralna predavanja drži i u dvorani Kulturnog centra.

(Pančevac / Nevena Simendić)

