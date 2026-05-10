U OŠ „Branko Radičević“ u Uljmi održana tribina o lakim električnim vozilima

U Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Uljmi juče je održana značajna edukativna tribina posvećena bezbednosti u saobraćaju, sa posebnim fokusom na sve popularnija laka električna vozila.

Tribina je realizovana u organizaciji Doma omladine Vršac, a u saradnji sa Mesnom zajednicom Uljma, Gradom Vršcem, Auto-školom „Boss“, Savetom za bezbednost saobraćaja Grada Vršca i Upravom saobraćajne policije (PU Vršac). Glavni cilj ovog skupa bio je da se učenicima približe pravila bezbednog učešća u saobraćaju i ukaže na važnost pravilne upotrebe električnih trotineta i sličnih vozila.

Tokom interaktivnog predavanja, stručnjaci su upoznali đake sa važećim zakonskim propisima, ali i sa najčešćim rizicima koji dovode do nezgoda. Naglašeno je da su odgovornost i stalna pažnja ključni za očuvanje bezbednosti, kako samih učenika, tako i ostalih učesnika u saobraćaju.

Pored edukacije dece, istaknuta je i nezamenljiva uloga roditelja u formiranju ispravnih saobraćajnih navika kod mladih.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za temu, aktivno učestvujući u diskusiji i postavljajući pitanja, čime je još jednom potvrđeno da su ovakve preventivne aktivnosti najbolji put ka sigurnijem okruženju za naše najmlađe.

(Pančevac)