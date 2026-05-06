Uskoro počinju Dani Kovačice 2026: Bogat program za sve generacije

Opština Kovačica ovog maja postaje centar kulturnih i zabavnih dešavanja u regionu. Tradicionalna manifestacija „Dani Kovačice" ponovo okuplja ljubitelje umetnosti, sporta i dobre gastronomije, nudeći bogat program prilagođen svim generacijama.

Svečano otvaranje zakazano je za 8. maj u Galeriji naivne umetnosti, dok se već sutradan očekuje veliki muzički spektakl na otvorenom koji će zagrejati atmosferu u centru mesta. Poseban akcenat stavljen je na centralni vikend, od 15. do 17. maja, kada će posetioci moći da uživaju u prepoznatljivom plesu maturanata, sportskim turnirima i čuvenoj gulašijadi koja svake godine privlači veliki broj takmičara i gurmana.

Iz Mesne zajednice Kovačica poručuju da je cilj manifestacije očuvanje duha zajedništva i tradicije. Pored koncerata i izložbi, pripremljen je i poseban sadržaj za najmlađe, čime se potvrđuje epitet Kovačice kao mesta susreta i dobre energije. Organizatori pozivaju sve građane i goste da se pridruže proslavi i uživaju u jedinstvenom majskom programu.

