Srbija bezbedna od hantavirusa: Direktorka „Batuta” poručuje da nema opasnosti od pandemije

Povodom pojave hantavirusa na jednom svetskom kruzeru, koji je odneo tri života, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut”, profesorka Verica Jovanović, izjavila je za RTS da u našoj zemlji nema razloga za zabrinutost. Prema njenim rečima, na spornom brodu nije bilo putnika iz Srbije, a zdravstveni sistem je potpuno spreman da reaguje u slučaju potrebe.

Profesorka Jovanović je naglasila da, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, nema opasnosti od nove pandemije nalik kovidu. Analize su potvrdile da kod ovog virusa nije došlo do mutacija već 30 godina.

„Rizik od širenja takozvanog Andes soja je veoma mali. Iako je ovaj tip virusa karakterističan za Južnu Ameriku i u retkim slučajevima se može preneti sa čoveka na čoveka, laboratorijski je potvrđeno da nema novih genetskih promena koje bi predstavljale globalni rizik”, objasnila je Jovanović.

Svi putnici sa kruzera, na kojem je bilo 145 osoba iz 28 zemalja, nalaze se pod strogim epidemiološkim nadzorom koji će trajati 42 dana, koliki je maksimalni period inkubacije.

Direktorka „Batuta” je podsetila da se hantavirus u Evropi najčešće prenosi sa glodara na ljude i apelovala na građane da vode računa o higijeni prilikom čišćenja podruma i vikendica. Dok evropski tip virusa uglavnom napada bubrege, južnoamerički Andes soj izaziva simptome slične gripu koji mogu brzo dovesti do problema sa disanjem.

