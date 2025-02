OLUJNI VETAR U JUŽNOM BANATU: Ovakvo vreme nas očekuje u prvoj polovini februara

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

U prvoj dekadi februara suvo uz jutarnji mraz i dnevnu temperaturu u granicama proseka

Do 10. februara suvo i hladno, sa dužim sunčanim periodima. Ujutru slab i umeren mraz, od -8 do -1 °C, a dnevna temperatura u većini mesta od 4 do 8 °C.

Na visokim planinama očekuju se ledeni dani, ujutru umeren i jak mraz, tokom dana pretežno sunčano uz dnevnu temperaturu ispod 0 °C.

U petak i za vikend u košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni jugoistočni vetar – stoji na sajtu RHMZ.

(Pančevac)

