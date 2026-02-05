Dnevni horoskop za 5. februar: Evo koga muči nesanica, a koga privlači fatalna osoba

Ovan

Posao: Moguće su promene u poslovnom planu, pa će biti potrebno da se prilagodite situaciji.

Ljubav: Strasti su i dalje jake, pa nesporazumi mogu doneti napetost.

Zdravlje: Osećaj iscrpljenosti može biti prisutan tokom celog dana.

Bik

Posao: Finansijska situacija se menja, a poslovni planovi mogu zahtevati dodatne korekcije.

Ljubav: Stabilnost u odnosima može biti na testu. Ne donosite ishitrene zaključke, popustite za nijansu.

Zdravlje: Povedite računa o ishrani.

Blizanci

Posao: Ubrzani tempo rada može vam stvoriti dodatni pritisak. Poradite malo na boljoj organizaciji.

Ljubav: Novi susreti mogu biti uzbudljivi, ali i nepredvidivi.

Zdravlje: Moguća nesanica.

Rak

Posao: Pritisak sa poslovne strane može vas iscrpeti, ali uz strpljenje ćete postići rezultate.

Ljubav: Vaše emocije su intenzivne, što može izazvati nesporazume.

Zdravlje: Povedite računa o emotivnoj stabilnosti, piše Astroputnik.

Lav

Posao: Promene su neizbežne, ali uz dobru organizaciju izbeći ćete stres i konflikte.

Ljubav: Partner može biti neodlučan, što može izazvati nesigurnost. Otvoren razgovor uvek deluje.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Devica

Posao: Problemi sa rokovima mogu vas opteretiti. Strpljenje je ključno.

Ljubav: Možete se suočiti sa dilemom u odnosima. Poslušajte svoje srce.

Zdravlje: Osećaj umora.

Vaga

Posao: Komunikacija sa kolegama može biti otežana. Budite pažljivi u izražavanju.

Ljubav: Nesuglasice sa partnerom mogu se rešiti samo uz kompromis.

Zdravlje: Moguća glavobolja.

Škorpija

Posao: Neočekivani problemi mogu zahtevati brzu reakciju. Uspećete da se snađete i završite sve kako treba.

Ljubav: Strasti mogu biti uzburkane, pričuvajte se impulsivnih odluka.

Zdravlje: Napetost može izazvati nesanicu.

Strelac

Posao: Mogućnost novih prilika je pred vama, ali i iznenadnih promena.

Ljubav: Privlačnost prema osobi koja je po svemu drugačija od vas može biti vrlo intenzivna.

Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.

Jarac

Posao: Stabilnost u poslu može biti poljuljana, ali će kraj dana doneti olakšanje.

Ljubav: Partner može tražiti vašu podršku, potrebno je da ne budete pasivni.

Zdravlje: Moguće su tegobe sa leđima.

Vodolija

Posao: Brze promene zahtevaće fleksibilnost, ali i brzu reakciju. Iako može biti stresno po vas, ipak će biti i uspešno.

Ljubav: Mogući su neočekivani obrti u emotivnim odnosima.

Zdravlje: Pojačan umor i iscrpljenost.

Ribe

Posao: Potrebno je da sagledate stvari iz šire perspektive. Moguć je iznenadni kraći službeni put.

Ljubav: Emotivna nesigurnost može biti izražena. Prijalo bi vam malo da ste sami sa sobom.

Zdravlje: Potrebno vam je više mira.

