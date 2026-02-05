Dnevni horoskop za 5. februar: Evo koga muči nesanica, a koga privlači fatalna osoba
Ovan
Posao: Moguće su promene u poslovnom planu, pa će biti potrebno da se prilagodite situaciji.
Ljubav: Strasti su i dalje jake, pa nesporazumi mogu doneti napetost.
Zdravlje: Osećaj iscrpljenosti može biti prisutan tokom celog dana.
Bik
Posao: Finansijska situacija se menja, a poslovni planovi mogu zahtevati dodatne korekcije.
Ljubav: Stabilnost u odnosima može biti na testu. Ne donosite ishitrene zaključke, popustite za nijansu.
Zdravlje: Povedite računa o ishrani.
Blizanci
Posao: Ubrzani tempo rada može vam stvoriti dodatni pritisak. Poradite malo na boljoj organizaciji.
Ljubav: Novi susreti mogu biti uzbudljivi, ali i nepredvidivi.
Zdravlje: Moguća nesanica.
Rak
Posao: Pritisak sa poslovne strane može vas iscrpeti, ali uz strpljenje ćete postići rezultate.
Ljubav: Vaše emocije su intenzivne, što može izazvati nesporazume.
Zdravlje: Povedite računa o emotivnoj stabilnosti, piše Astroputnik.
Lav
Posao: Promene su neizbežne, ali uz dobru organizaciju izbeći ćete stres i konflikte.
Ljubav: Partner može biti neodlučan, što može izazvati nesigurnost. Otvoren razgovor uvek deluje.
Zdravlje: Potrebno vam je više sna.
Devica
Posao: Problemi sa rokovima mogu vas opteretiti. Strpljenje je ključno.
Ljubav: Možete se suočiti sa dilemom u odnosima. Poslušajte svoje srce.
Zdravlje: Osećaj umora.
Vaga
Posao: Komunikacija sa kolegama može biti otežana. Budite pažljivi u izražavanju.
Ljubav: Nesuglasice sa partnerom mogu se rešiti samo uz kompromis.
Zdravlje: Moguća glavobolja.
Škorpija
Posao: Neočekivani problemi mogu zahtevati brzu reakciju. Uspećete da se snađete i završite sve kako treba.
Ljubav: Strasti mogu biti uzburkane, pričuvajte se impulsivnih odluka.
Zdravlje: Napetost može izazvati nesanicu.
Strelac
Posao: Mogućnost novih prilika je pred vama, ali i iznenadnih promena.
Ljubav: Privlačnost prema osobi koja je po svemu drugačija od vas može biti vrlo intenzivna.
Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.
Jarac
Posao: Stabilnost u poslu može biti poljuljana, ali će kraj dana doneti olakšanje.
Ljubav: Partner može tražiti vašu podršku, potrebno je da ne budete pasivni.
Zdravlje: Moguće su tegobe sa leđima.
Vodolija
Posao: Brze promene zahtevaće fleksibilnost, ali i brzu reakciju. Iako može biti stresno po vas, ipak će biti i uspešno.
Ljubav: Mogući su neočekivani obrti u emotivnim odnosima.
Zdravlje: Pojačan umor i iscrpljenost.
Ribe
Posao: Potrebno je da sagledate stvari iz šire perspektive. Moguć je iznenadni kraći službeni put.
Ljubav: Emotivna nesigurnost može biti izražena. Prijalo bi vam malo da ste sami sa sobom.
Zdravlje: Potrebno vam je više mira.
(preventiva)