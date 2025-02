BAJATOVIĆ UPOZORAVA: Sankcije možemo odložiti najviše 3 meseca, ali to nije rešenje!

BEOGRAD: Generalni direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović izjavio je danas da je neophodno pronaći razumno rešenje za NIS, te da će o tom pitanju pregovarati i Moskva i Vašington.

Kako je istakao, maksimalno moguće odlaganje sankcija od strane SAD-a iznosi 90 dana.

Bajatović je naglasio da je Srbija u nezavidnoj poziciji jer su u pitanju njeni nacionalni interesi. Podsetio je da NIS proizvodi 80 odsto naftnih derivata koji se prodaju u Srbiji i da je jedan od najvećih punioca državnog budžeta.

„Sa trenutnim rezervama, NIS može da nastavi proizvodnju do kraja marta. Državne rezerve traju najmanje tri meseca, ali to nije održivo rešenje. Neophodno je da imamo proizvođača derivata i nekoga ko može da uvozi i prerađuje naftu. U suprotnom, srpsko tržište postaće plen energetskih kompanija iz regiona, a Srbija će izgubiti deo suvereniteta. To moraju da razumeju i Rusi i Amerikanci“, rekao je Bajatović za TV Pink.

Kako je objasnio, postoje dva pravna procesa u vezi sa NIS-om. Prvi je delistiranje, što je izuzetno teško sprovesti jer bi zahtev morao da prođe kroz Kongres SAD zbog promenjenih zakona. Drugi proces vodi OFAC, američki regulator za sankcije i kontrolu međunarodne imovine, koji ima široka diskreciona ovlašćenja.

„NIS je iskoristio jedan od mehanizama međunarodne prakse i podneo zahtev uz podršku Vlade Srbije, kao značajnog akcionara, ali i Vlade Mađarske, koja ima interes da NIS nastavi sa radom ili da pomogne Srbiji“, naveo je Bajatović.

Dodao je da Srbija trenutno ima bolje odnose sa administracijom Donalda Trampa nego sa prethodnom, što bi moglo da bude od koristi, iako, kako je rekao, „SAD neće promeniti svoju politiku za 360 stepeni“.

„To nije realno, ali ako imate uticaj na ljude koji donose političke odluke, to može biti značajno. Sada je pitanje šta možemo da uradimo. U ovom trenutku ne vidim aktivnosti sa ruske strane koje bi dovele do promene vlasničke strukture NIS-a“, istakao je Bajatović.

On je podsetio da je prethodna američka administracija uvela sankcije NIS-u na samom odlasku sa vlasti, a da je meta bila ruska nafta, koju je NIS u međuvremenu prestao da kupuje.

Bajatović je dodao da su Amerikanci tvrdili da NIS finansira rusku „meku moć“ i rat u Ukrajini, iako je, kako kaže, najveći deo dobiti kompanije reinvestiran u Srbiju.

Posebno je istakao finansijske posledice sankcija, naglašavajući da kompanija, bez obzira na vlasničku strukturu, teško može da posluje u okviru bankarskog sistema pod restriktivnim merama.

Zaključio je da neće biti nestašice derivata, ali da ostaje otvoreno pitanje kako će sankcije uticati na isplatu plata, penzija, zaposlenost, privrednu aktivnost i ukupne finansije Srbije. Podsetio je da NIS ima stotine dobavljača i da veliki broj kompanija zavisi od njegovog poslovanja.

(TV Pink)

PORASTAO BROJ ZAPOSLENIH U SRBIJI Evo gde se ljudi najviše zapošljavaju!