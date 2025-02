VUČIĆ POSLAO JASNU PORUKU U KIKINDI: Neće biti obojene revolucije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u poseti Severnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu. Vučić je danas obišao Melence i Mokrin, a potom se obratio građanima u Kikindi.

Obilasku prisustvuju i ministri Aleksandar Martinović i Adrijana Mesarović.

Skup je počeo intoniranjem himne „Bože pravde“, a prisustvuje i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.

U Sportskom centru “Jezero” prisutan je veliki broj građana, a ispred centra postavljen je i video bim na kojem će oni građani koji nisu uspeli da uđu moći da prate uživo obraćanje predsednika.

Prisutni nose zastave Srbije, a postavljeni su i transparenti na kojima je citiran Vučić, a na kojima piše “Vojvodina je Srbija”, “Srbija ide napred i to niko ne može zaustaviti”, “Živimo za Srbiju, bez Srbije smo samo bića koja dišu”, “Moramo da vodimo računa o državi, jer drugu nemamo”.

Predsednik ističe da nas sutra čekaju važni izbori na KiM, i da imamo puno problema i u regionu.

– Meni je važno da svi zajedno pružimo najveću moguću podršku Srpskoj listi na KiM, da se izbori za podršku Srba, našeg naroda, kako bi mogli da sačuvaju svoja ognjišta i odbrane srpsku zemlju i srpske nacionalne interese. Uvek će imati podršku Srbije i svakoga od nas. Oni su jedini u stanju da se suprotstave Kurtijevom ludilu i bezobrazluku – naglasio je Vučić.

Nije to jedina muka koja nas muči, pritisli su spolja, i nisu mogli da izdrže da Srbija bude najjača u regionu, istakao je on.

– Stotine miliona uložili su u napad i rastakanje Srbije iznutra. Žele da nas vrate u prošlost, u vreme kada su sve fabrike uništavane, kada smo ponižavani i kada smo se izvinjavali svima, a nismo ni znali zašto. Hoće da nas vrate u vreme kada su nam odvojili Crnu Goru, i kada je tzv. Kosovo proglasilo nezavisnost. Kada su vršili Martovski pogrom, a država ćutala – rekao je predsednik.

Dodaje da su počeli da koriste i mlade ljude, o kojima ništa loše ne može da kaže.

– Ti mladi ljudi ne mogu ni da se sete kako je ova zemlja izgledala. Naš dinar nikada nije imao stabilan kurs prema američkoj i evropskoj valuti. Oni misle da je normalno da gradite kliničke centre svake godine. Bolnice da podižemo. Oni misle da je to normalno. Pa nije, bar nije bilo u njihovo vreme. Nula kilometara pruge je bilo izgrađeno od 2000 do 2012. godine. A danas gradimo punom parom – kaže Vučić.

On kaže da nema ništa da zameri deci, ali ima onima koji hoće da manipulišu decom.

– Onda su iskoristili NVO koje predsednik Tramp danas uništava, govoreći da su kriminalne organizacije. Ja to neću reći, ali mnoge od njih su učestvovale u antidržavnim radnjama. Zato podržavam ono što su uradili Tramp i Mask, to će doprineti zdravlju mnogih država širom sveta. A onda su krenuli da nam ispod žita podvaljuju, osim priča Vučiću najgori si na svetu, podvaljuju i unose nove nemire. Ovde na severu Srbije kažu da je vreme da se vrati ono od pre devedesete, kada su Krunić i ostali upravljali Vojvodinom, pa se narod pobunio i nije dozvolio. Samo hoće da Vojvodina bude što dalje od Srbije. Zato prave pokrete koji se zovu Solidarnost, zato privlače profesore poput Gruhonjića, priključuju im se i službe poput one iz Hrvatske. Ne mogu da se naviknu na činjenicu da Srbija napreduje najbrže, da postaje motor celog region – kazao je predsednik.

Podsetio je na reči Gorana Svilanovića je nedavno potvrdio da su pre 5. oktobra išli po pare za rušenje Miloševića u Budimpeštu, i da su svi znali da će Crna Gora da se odvoji.

– Ne ruše oni mene zato što sam ja najlošiji i najgori na svetu, ili kako već viču peder ili ovakav ili onakav. Ne ruše oni mene, već ruše Srbiju. Ne žele jaku, čvrstu, sigurnu i stabilnu zemlju. Nikakve sumnje u to nemojte da imate. I svakoga dana laž do laži. Kažu evo Vučić pakuje kofere, beži sa decom. Troje dece imam, ovo je moja otadžbina, ovde ću da ostanem i da vas pobeđujem. I da vam kažem, sad se spremam da do Vidovdana napišem knjigu kako sam pobedio obojenu revoluciju u Srbiji. Da ponovim, revolucije u Srbiji neće biti. U Srbiji će narod da se pita, i to samo na izborima. Ako hoćete izbore, dobićete ih kad god hoćete! A nasiljem ništa i nikada nećete dobiti, to vam garantujem – istakao je on.

„U Srbiji revolucije neće biti!“

– Troje dece imam! Nigde neću da idem! Ovde ostajem, ovo je moja domovina. Sad se spremam da do Vidovdana napišem knjigu „Kako sam pobedio revoluciju u Srbiji“. Da ponovim – u Srbiji revolucije neće biti. Narod će da se pita i to samo na izborima. Hoćete izbore? Dobićete kad god hoćete. Hoćete nasilje? To nikada nećete dobiti to vam garantujem – rekao je.

Moramo imati svoju politiku i svoj put, i imati pravo na svoje mišljenje i stav, kazao je Vučić.

– Mnogi ne mogu da žive sa time, i zato hoće da nam sruše zemlju. Naše je da im se suprotstavimo mirom, stabilnošću, radom i redom. Nemojte da brinete dragi prijatelji, uradiću sve što je najbolje. Rekli su mi neki da ste mnogo ljuti, pitate zašto popuštamo, tražite hapšenja. Ljudi, to su naši građani, moramo o njima da brinemo i da vodimo računa. Pokušavali su preko medija da ih koriste kao pešadiju za svoje biznis interese. A oni prodaju svoju kompaniju, milijarde evra će da uzmu za tri dana. A sve su to postigli dižući ljude na ustanak protiv sopstvene zemlje i sopstvenog naroda. I onda će da kažu da im je takva biznis politika, da prodaju to nekim Česima ili Poljacima – ističe on.

Predsednik dodaje da nije od početka jasno razumeo da je reč o pokušaju obojene revolucije.

– Mislio sam da je to preterano. A tek pre mesec dana sam shvatio da su im cilj neredi kojima hoće da uruše Srbiju. Tada sam pred sebe postavio zadatak da čuvam celu Srbiju. Ne smemo završiti u bilo kakvom krvoproliću. Neka usijane glave rade šta im je volja, sve dok ne ugrožavaju druge. Zato vas molim, nigde ne pokazujte netrpeljivost prema drugima. Mirno i dostojanstveno, verujte mi da ih to najviše boli. Mi imamo nešto što naši politički protivnici nemaju i nikada neće imati. To su rad i rezultat rada, to su naši snovi. To je ono što oni ne mogu da pobede nikada i ničim. A onima koji bi da šire autonomiju Vojvodine i da od nje prave republiku, daćemo odgovor na Sretenje. Naći ćemo se u jednom gradu na severu Srbije, i dati im jasnu poruku naroda. Kroz deklaraciju koja glasi Vojvodina je bila, Vojvodina jeste, i uvek će biti deo Srbije. Ne samo deo Srbije, već jeste Srbija – naglasio je Vučić.

(Pančevac)

PREDSEDNIK VUČIĆ NASTAVIO POSETU SEVERU SRBIJE Obišao Mokrin i Melence