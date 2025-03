Danas umereno oblačno, u toku dana suvo

Najniža temperatura će se kretati od pet do 11 stepeni, najviša od 18 do 23 stepena.

U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, dok će se nešto oblačnije vreme zadržati u južnim krajevima Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana u većini mesta biće suvo, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša, a uveče i tokom noći ka četvrtku kiša i lokalni pljuskovi zahvatiće većinu krajeva. Duvaće slab i umeren vetar, na planinama povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od pet do 11 stepeni, najviša od 18 do 23 stepena.

U Beogradu će biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Tokom većeg dela dana biće suvo, a kiša i lokalni pljuskovi se očekuju tek kasno uveče i tokom noći ka četvrtku. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od osam do 11 stepeni, najviša oko 22 stepena.

U Srbiji će do ponedeljka biti umereno do potpuno oblačno sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova, a od utorka se očekuje razvedravanje. Do subote će biti natprosečno toplo sa maksimalnim temperaturama od 18 do 25 stepena, a od nedelje svežije, pa se početkom sledeće sedmice na visokim planinama može očekivati i kratkotrajni sneg.

Biometeorološka prognoza Osobama sa respiratornim i srčanim tegobama savetuje se oprez usled očekivanih biometeoroloških prilika. Mogući su nervoza, osećaj uznemirenosti i glavobolјa.

(Pančevac)