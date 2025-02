RADIO NA NJOJ 15 DANA: Savo je vrhunski samouki maketar, ovako izgleda njegovo remek-delo lada niva

Ivanjica – Mladog Ivanjičanina Sava Milutinovića čitava Srbija pre par godina upoznala je kao strastvenog maketara koji obožava da pravi avione, a sada je svojom preciznom rukom i oštrim okom napravio još jednu maketu koja iako bez krila – oduševljava. U pitanju je čuveni automobil koji se najčešće može videti na brdsko-planinskom terenu kakvo je upravo i selo Osonica gde živi Savo. Ovaj modelator napravio repliku lade nive.

– Iako se godinama bavim aviomodelarstvom, ovoga puta odlučio sam da napravi nešto drugačije i nesvakidašnje. Ovkve replike su jako retke na tržištu. Ovo su konkretno RC crawleri – nisu klasični autići koji jure tamo-vamo, već su napravljeni za penjanje po stenama i sporu vožnju. Kada sam istraživao, video sam da šasija Lade Nive ne postoji kod nas, pa sam pomislio – hajde da pokušam da je napravim i vidim kako će izgledati, kaže za RINU Milutinović.

Proces izrade bio je zahtevan i trajao je više od 120 sati samo za 3D štampu, dok je celokupan rad, uključujući i farbanje, trajao oko 15 dana.

– Sve je rađeno na 3D štampaču, koristio sam PLA i PETG filament, otprilike pola-pola. Podvozje nisam radio sam, već sam koristio delove od austrijskog proizvođača – menjač, kardane, diferencijale, amortizere i ostale ključne komponente,“ objašnjava Savo.

Iako je model u voznom stanju i svakodnevno se koristi, Milutinović kaže da još uvek radi na detaljima.

– Lada je već spremna za vožnju i koristim je svaki dan, ali mi je cilj bio više da napravim nešto što će estetski privući pažnju. Zanimljivo je ljudima da vide malu Ladu Nivu, pogotovo kada snimim kadar u kojem izgleda kao prava,“ priča on kroz osmeh. Ali, ima još posla. Nedostaju neki detalji, kao što su migavci, logo lade nive i sitni estetski dodaci. Trenutno radim i na novoj verziji farova, jer prethodni nisu ispali onako kako sam želeo, kaže Milutinović.

Osim automobila, Milutinović je poznat po svojim letelicama. Više od deset godina bavi se aviomodelarstvom, a u njegovoj kolekciji nalaze se avioni poput Piper Cub-a sa rasponom krila od 2,7 metara, P-51 Mustanga i Pilatus PC Portera, najvećeg modela koji ima preko tri metra i benzinski motor od 80 kubika.

– Taj rad me zaista opušta i ispunjava, a sve to mogu i da povežem verovatno saa činjenicom i zato što sam u tridesetim godinama, a i dalje volim igračke,“ kaže kroz smeh i dodaje: „Volim ih i voleo ću ih ceo život, jer to nije samo hobi, već prava strast.“

Njegova radionica puna je aviona, dronova i RC modela, a iako su mnogi zainteresovani za kupovinu, Milutinović ističe da svoje modele ne prodaje.

– Nikada nisam pravio modele da bih ih prodavao. Ovo je moj hobi i ljubav, a ne posao. Napravio sam ih mnogo, neki su kod mene, a dosta sam i poklonio jer su zauzimali previše mesta.“

Ono što Milutinovića izdvaja jeste činjenica da je potpuno samouk. Sve što zna naučio je sam, kroz praksu i istraživanje.

– Kada sam počinjao, nije bilo puno informacija na internetu. Prve tri godine samo sam pravio modele, ali nijedan od njih nije leteo. Ipak, nisam odustajao i sada svi moji modeli funkcionišu kako treba,“ priča Savo.

Materijale za izradu nabavlja u lokalnim radnjama, dok motore i druge tehničke komponente kupuje u inostranstvu.

– Za jednog od mojih aviona, Piper Cub, motor sam kupio u Sloveniji, dok je motor za Pilatus stigao iz Zagreba. Sve ostalo – koliko si maštovit, toliko možeš i da napraviš,“ zaključuje Milutinović.

Za njega modelarstvo nije samo hobi, već način života, a novi projekti i ideje neprestano se rađaju u njegovoj radionici.

(Pančevac/RINA)

