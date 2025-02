Struka se oglasila: Ne treba odlagati kupovinu nekretnina, a evo i zbog čega

Kupovinu nekretnine ne treba odlagati jer je u svim delovima Srbije prisutan rast cena zbog poskupljenja materijala i radne snage, ocenio je stručnjak iz grupacije posrednika u prometu nepokretnosti iz Privredne komore Srbije Milić Đoković.

Naglasio je da prilikom izbora stana treba obratiti pažnju na zidove i podove stana, kao i na blizinu prodavnice, škole, crkve, prevoza, a ne na samu opremu.

„U decembru i januaru je uobičajen blagi zastoj na tržištu nekretnina“, rekao je Đoković za RTS.

Dodao je da će biti interesantno da se vidi kako će se razvijati situacija u narednih 18 meseci, koliko će objekata dobiti građevinske dozvole, odnosno koliko će se graditi.

„To je ključno, jer ako tri ili četiri meseca nije bilo dovoljno aplikacija za građevinske dozvole, to znači da će biti manje nekretnina na tržištu. Čim robe nema dovoljno, cene idu gore. Imam utisak da se mnogo gradi, ali da su to mala gradilišta“, objasnio je Đoković. Istakao je da cena kvadrata ne može drastično pasti ako cene materijala, radne snage i infrastrukture nastave da rastu.

„Ako dođe do pada cena nekretnina, država će ući u recesiju. Građevina je stub društva“, navodi Đoković.

Ističe da mladi ljudi kupuju novogradnju jer nemaju vremena i iskustva da traže majstore, koje je inače teško naći, dok stariji češće biraju staru gradnju.

„Veliki broj kupaca traži stan sa dobrim parking mestom, na drugom mestu im je važna lokacija, a na trećem kvalitet, pa cena. Cene garaža rastu i nastaviće da rastu, jer u gradu ne možete naći garažu ispod 30.000 do 50.000 evra, a jako se brzo prodaju. To je parče betona za koje vi plaćate zakup do 150 evra, a nemate dodatne troškove“, ističe Đoković.

Naglašava da na Vračaru, ako je cena kvadrata 4.000 evra, cena kvadrata garaže je oko 3.000 evra, što je neverovatno.

„Mislim da će se cene kvadrata stana i garaže do 2026. godine izjednačiti“, kaže Đoković.

Savetuje da ne treba sav novac dati za nekretninu, i da se treba protegnuti koliko možemo kada je u pitanju finansijski aspekt, kao i da treba da slušamo struku, odnosno agenta za nekretnine i procenitelje kada je u pitanju građevina. „Ne zaljubljujte se u stan zbog opreme, gledajte zidove, pogled, podove, strukturu stanovništva i da li su vam blizu marketi, škole, domovi zdravlja, crkve, prevoz“, ističe Đoković.

Na pitanje kada je pravo vreme za kupovinu stana, Đoković ukazuje da ako su kvadrati jeftini, skupi su krediti i obrnuto, ali da je uvek pravo vreme ako imamo sredstva, a da odlaganje nigde ne vodi.

„Ako padnu cene nekretnina, pašće nam i plate. Najviše su cene stanova na Novom Beogradu, Čukarici, Banovom brdu i gradskom delu Zvezdare. Skočile su i cene u obodnim naseljima, poput Mirijeva, Ledina, Žarkova. Beograd prate Novi Sad i Niš, delimično Kragujevac, Subotica, Zrenjanin i Loznica“, objašnjava Đoković.

(Pančevac/Una)

RIM: Otvorena izložba Naivna umetnost Slovaka iz Kovačice