Sijarto: Mađarska spremna da pomogne NIS-u, EU nepoštena prema Srbiji, ali se i to menja

Manje od dve nedelje ostalo je do početka primene američih sankcija za Naftnu industriju Srbije. NIS je uputio zvaničan zahtev Odeljenju za kontrolu strane imovine Sekretarijata za finansije SAD za odlaganje sankcija. Zahtev su podržale vlade Srbije i Mađarske.

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto kaže da su sankcije posledica „osvetničke politike Bajdenove administracije“ zbog suvernističkih politika Budimpešte i Beograda. Tvrdi da su Mađarska i MOL spremni da Srbiji nadoknadi eventualne gubitke u pogledu nafte. Srbija je potrebnija EU nego što je Unija Srbiji, zaključuje Sijarto.

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto ističe da je Mađarska na svom primeru našla rešenje za plaćanje ruskih energenata u uslovima američkih sankcija protiv „Gasprom banke“.

„Pre svega, do ove situacije dovela je administracija Džozefa Bajdena, koja je centralne evropske zemlje posmatrala na vrlo neprijateljski način. Mađarska i Srbija su izabrali konzervativne patriotske vlade koje predstavljaju nacionalne interese za vaš i naš narod. Kao političku osvetu, Bajdenova administracija je nametnula sankcije protiv naših zemalja“, kaže Sijarto.

Ističe da su pomenute sankcije, i Budimpešti i Beogradu, stvorile velike probleme koji štete suverenitetu zemalja.

„Bajdenova vlada je veoma jasno rekla da je ‘Gasprom banka’ na listi sankcija, a mi smo jasno poručili da to stvara velike probleme zemljama u regionu u kontekstu snabdevanja gasom. Oni su toga bili svesni. Tako su i, stavljajući NIS na listu sankcija, bili potpuno svesni da stvaraju velike probleme Srbiji u slučaju snabdevanja naftom“, navodi ministar spoljnih poslova Mađarske.

Ukazuje da problemi o kojima priča nisu samo na štetu Srbije, već i cele centralne Evrope.

„Kada kapacitet rafinerije u Srbiji bude izuzet iz kompletnog regionalnog kapaciteta, nastaće problemi na regionalnom tržištu nafte. Ako rafinerija u Srbiji ne može da prerađuje sirovu naftu, benzin će morati da se doprema od nekog drugog i to stvara pritisak na regionalno tržište benzina – u pogledu kvaliteta i logistike – što može da dovede do povećanja cena i troškova. Najkraće, stanovništvo u centralnoj Evropi, Mađari i drugi, moraju da plate cenu političke osvete“, smatra Sijarto.

Zaključuje da je spas u regionalnoj saradnji.

„Tako bismo izbegli svaki negativni uticaj na naše tržište goriva. Kada se radi o plaćanju gasa, moramo se ponašati kao čarobnjaci u ovoj nezgodnoj situaciji. U saradnji sa Rusima, Turcima, Bugarima i Srbijom uspeli smo da nađemo rešenje, zahvaljujući kome je sada obezbeđeno naše snabdevanje gasom“, poručuje šef mađarske diplomatije.

Povodom konkretnih američkih sankcija NIS-u, Peter Sijarto misli da će zbog sve veće potrebe Srbije za uvozom nafte, Mađarska morati da je više izvozi, u čemu je, kako naglašava, MOL spreman da učestvuje.

Pomoć za NIS iz Mađarske

„Ipak, trebaće nam i drugi regionalni igrači, da omoguće dodatne količine nafte za vaše tržište. Postoji dogovor, i kratkoročno i dugoročno. Studija izvodljivosti dopremanja nafte iz Mađarske ka Srbiji je završena i predstavljena, a omogućava izgradnju oko 180 kilometara novog naftovoda u naredne tri godine“, podseća Sijarto.

Pojašnjava da je cena projekta oko 320 miliona evra, a da će dve trećine naftovoda graditi Srbija.

„To je strateški projekat, kao i ideje regionalnog tržišta električne energije ili rekonstrukcije železničke veze između naših prestonica. Imamo dobru osnovu i dodatnu snagu koja će biti uključena i u ovaj projekat“, tvrdi Sijarto.

Uticaji Tramp i Bajdena na Stari kontinent

Šef mađarske diplomatije dobio je uverenja od nove američke administracije predsednika Donalda Trampa da će sve neprijateljske odluke Bajdenovog tima ubrzo biti revidirane.

„Nadam se da će to biti primenjeno i na primeru američkih sankcija NIS-u. Razgovarao sam sa američkim državnim sekretarom Marko Rubijom o obnovi bilateralne saradnje Mađarske i Amerike, koja je bila potpuno uništena. Ja sam mu se požalio na sankcije uvedene tokom poslednjih dana Bajdenove administracije i on je pomenuo da će doći do revizije tih odluka zasnovanih na osveti“, objašnjava Sijarto.

Navodi i da mu je Rubio istakao nagomilane probleme sa kojima se suočavaju SAD.

„Koliko shvatam, imaju pitanje Ukrajine i mira na Bliskom istoku, pa iz njihove perspektive naš problem nije među prioritetima“, ističe Sijarto.

„Rusija je regionalna realnost, u EU to ne razumeju“

Povodom njegove izjave da će sledeći glas Mađarske o produženju sankcija Rusiji zavisiti od toga da li će Evropska komisija ispuniti svoja obećanja, Peter Sijarto smatra i da se Srbija suočava sa sličnim pritiscima iz Brisela.

„Stabilna Srbija je dobra i za Mađarsku“

Posle višemesečnih studentskih blokada i građanskih protesta u Srbiji povodom pada nadstrešnice na Glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu, i neispunjenja studentskih zahteva u potpunosti, Peter Sijarto u tome, i ostavci premijera Srbije Miloša Vučevića, vidi „očigledan pokušaj destabilizacije Srbije“.

„To ne ide samo iz zemlje, već i iz inostranstva. Odlično poznajem taj osećaj, jer smo imali velike proteste pre mnogo godina, posle izbora, za koje se ispostavilo da su ih finansirale nevladine organizacije i vlade iz inostranstva. Mislim da će činjenica da će Tramp da preseče te kanale finansiranja biti dobar“, smatra Sijarto.

Kako kaže, interes Mađarske je da Srbija ostane stabilna.

„Ako je Srbija stabilna, to je dobro za Mađare koji žive u njoj, a i za Mađarsku – zbog dobre saradnje između dve zemlje. Tako da verujemo predsedniku Vučiću. I verujemo vladajućoj koaliciji koja ima solidnu većinu u parlamentu Srbije i nadamo se da pokušaj destabilizacije u Srbiji neće uspeti“, objašnjava šef mađarske diplomatije.

Ističe da je uloga Srbije velika, jer je u pitanju najveća zemlja Zapadnog Balkana.

„Odlično razumemo ulogu koju Srbija igra u obezbeđivanju stabilnosti celog regiona. Zato verujemo da je u interesu EU da Srbija bude primljena u Uniju. Možda je evropski interes da Srbija bude članica veći nego interes Srbije. Zato moramo da požurimo“, zaključuje ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto u razgovoru za Jutarnji program Radio-televizije Srbije.

(RTS)

