Otvorena nova deonica Dunavskog koridora! Vučić: Ponosan sam na to koliko gradimo i zahvalan kineskim prijateljima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u dvodnevnoj je poseti Braničevskom okrugu. Vučić je prisustvovao otvaranju nove deonice Dunavskog koridora i poručio da će najkasnije u februaru ili martu sledeće godine biti otvoren ceo koridor. Sutra od 12 sati za saobraćaj će biti puštena nova 32 kilometra. Prethodno je obišao manastir Zaovu u Malom Crniću, fabriku „Policard“ i posetio Kuću meda „Milošević“ u selu Drmno. Prvog dana posete, predsednik je obišao nekoliko sela, Petrovac na Mlavi, Kučevo i Požarevac, prenosi RTS.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na svečanom otvaranju deonice Dunavskog koridora od skretanja sa auto-puta pa do Požarevca i od Velikog Gradišta prema Golupcu da će najkasnije u februaru ili martu sledeće godine biti otvoren ceo Dunavski koridor.

„Danas otvaramo 32 km, a ostaje nam još 36 km koje ćemo završiti prema obećanju ljudi iz kompanije Šandong do kraja ove godine“, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije izjavio je da će sutra od 12 za saobraćaj biti otvoreno novih 32 kilometara, od auto-puta do Požarevca i od Velikog Gradišta do Golupca, a kineski izvođač radova je najavio da će cela brza saobraćajnica do Golupca, sa još oko 36 kilometara, biti završena do kraja ove godine.

Predsednik Aleksandar Vučić je rekao, na svečanom otvaranju nove deonice, da danas pokazujemo da je snove moguće ostvariti.

„Ponosan sam na to koliko gradimo i zahvalan sam kineskim prijateljima“, rekao je Vučić.

Istakao je da Srbija Kinu tretira kao čeličnog prijatelja, a posebno predsednika Si Đinpinga, koji je prema njegovim rečima pokazao ogromnu ljubav prema našoj zemlji na čemu smo mu beskrajno zahvalni.

„Molim vas, vaša ekscelencijo gospodine Li Ming, da prenesete moje najsrdačnije i najiskrenije pozdrave predsedniku Narodne Republike Kine Si Đinpingu. Bez vaše podrške, bez vašeg napornog rada, iskrenog prijateljstva, mi mnoge od poslova koje u Srbiji završavamo, ne bismo mogli da čak ni da započnemo“, rekao je Vučić.

„Zahvaljujući njemu, mi danas imamo borski rudnik koji radi bolje nego ikada, mi bismo svakako bankrotirali i prekinuli proizvodnju da nije bilo kineske kompanije da nam po tom pitanju pomogne, a o smederevskoj železari da ne govorim, koja nam drži ne samo Podunavski okrug, već i manji deo i Braničevskog okrugu i u značajnom delu srpsku industriju. I sve to imamo zahvaljujući prijateljstvu sa Kinom“, istakao je Vučić.

Naveo je da je od 2014. godine do danas u Srbiji izgrađeno 589 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

Li Ming: Otvaranje deonice Dunavskog koridora dokaz neumornog razvoja srpske privrede

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming rekao je na svečanom otvaranju deonice Dunavskog koridora da otvaranje te važne međugradske brze saobraćajnice predstavlja dokaz neumornog razvoja srpske privrede i snažnog partnerstva Srbije i Kine.

„Čvrsto verujemo da će naša saradnja postići još veće uspehe“, istakao je ambasador.

Prema njegovim rečima, ovo je bitan korak u sprovođenju važnog konsenzusa dvojice predsednika, Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, a bitan je u jačanju izgradnje zajednice Kine i Srbije, sa zajedničkom budućnošću u novoj eri.

On je dodao da uspešno puštanje u saobraćaj deonice Dunavskog koridora ne bi bilo moguće bez snažne podrške predsednika Vučića i nadležnih srpskih institucija, kao ni bez predanog rada kompanije Shandong Hi-Speed Group i srpskih podizvođača.

„Sa zadovoljstvom primećujemo da je pod vođstvom predsednika Vučića privredni rast Srbije među najvećim u Evropi, a rezultati razvoja donose benenefite građanima ove zemlje“, naveo je Li Ming.

On je istakao da su javne službe značajno unapređene a to se, kako dodaje, ne može razdvojiti od politike Vlade Srbije koja razvoj postavlja kao prioritet i stavlja narod u centar svog delovanja.

Izrazio je nadu da će otvaranje ove saobraćajnice doneti prilike za razvoj ovog kraja, ali i da će i kineska i srpska strana nastaviti saradnju na izgradnji još više ovakvih projekata.

„Da donose doprinos modernizaciji naših zemalja i boljitku života naših naroda“, naveo je Li Ming.