Časni post počinje 3. marta: Ribarnice i pijace spremne za veću potražnju ribe

Povodom predstojećeg vaskršnjeg posta, ponovo su u centru pažnje cene ribe, povrća i ostale posne hrane. U novosadskim ribarnicama već je primećen veći promet ljudi koji se unapred spremaju da se drže časnog posta od 3. marta do 19. aprila.

Uskršnji post traje sedam nedelja i svaka sedmica ima svoja pravila, ovo je ujedno i najstroži post za pravoslavne vernike.

– Prethodne dve godine sam uspela da postim svih 48 dana i mogu da kažem da je osećaj nakon sedam nedelja neverovatan, kao da mi se celo telo pročisti – rekla je za „Dnevnik” Milica Matić. – Mislim da baš zbog tog uzdržavanja od hrane trpeza za Uskrs bude prebogata i uvek je lepa prilika da se porodica okupi i provede vreme zajedno u radosnoj prazničnoj atmosferi.

Cene ribe ostale su delimično nepromenjene od božićnog posta, pa tako kilogram šarana u ribarnicama i prodavnicama košta oko 500 dinara, kilogram oslića je do 450, pastrmke oko 600 dinara, a brancina i do 1.000. A ko želi da mu se riba uslužno ispeče, moraće da izdvoji do 300 dinara po kilogramu.

Kilogram šarana u ribarnicama i prodavnicama košta oko 500 dinara, kilogram oslića je do 450, pastrmke oko 600 dinara, a brancina i do 1.000.

Prodavci sa Futoške pijace rekli su ekipi „Dnevnika” da se cene povrća i voća na pijacama neće menjati zbog predstojećeg posta.

– Ne znam koliko ljudi zapravo izdrži ceo post jer je to zaista teško, naročito jer je toliko strog – kazao je jedan od prodavaca sa Futoške. – Olakšavajuća je okolnost što su mleko i mlečni proizvodi dozvoljeni nekim danim. Koliko ja znam, cene voća i povrća neće namenski rasti, mislim da ne bi ni bilo u redu da se zarađuje koristeći pravoslavni duh. U ribarnicama će sigurno biti gužve naročito oko poslednje nedelje posta i Velikog petka.

Radnik ribarnice u neposrednoj blizini Futoške objasnio je da, iako post traje 48 dana, skoro svakodnevno ispeku velike količine različitih vrsta ribe, a posebno je velika potražnja u danima posta kada se obavezno jede riba.

(Dnevnik/ B. Guran)

Ako flaširana voda ima ove oznake na dnu nipošto je ne kupujte