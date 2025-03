KREDITI ZA MLADE: Kada kupite nekretninu, jednu stvar nikako ne smete da uradite!

Predlogom zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti predviđen je maksimalni iznos kredita od 100.000 evra, a minimalno učešće korisnika stambenog kredita je 1,0 odsto od vrednosti nepokretnosti, a na zahtev korisnika kredita ono može biti i veće, izjavila je danas državna sekretarka u Ministarstvu finansija Slavica Savičić.

Ona je na sednici Odbora za finansije Skupštine Srbije navela da je predviđeni period otplate kredita 40 godina, a može biti i kraći na zahtev korisnika, a najviše do navršene 70. godine života u trenutku otplate poslednje rate kredita.

– Grejs period je najviše 12 meseci od momenta puštanja kredita u tečaj, a otplata se potom vrši na najviše 480 mesečnih rata ili kraće no zahtev korisnika. Godišnja kamatna stopa je fiksna do 3,5 odsto, a u prvih šest godina nakon isteka tog perioda kamata stopa je varijabilna tromesečni ili šestomesečni eurobor plus 2,0 odsto – istakla je ona.

Prema njenim rečima, predviđena je prevremena otplata celog kredita ili dela kredita bez naknada, a takođe se ukidaju naknade koje banke naplaćuju za obradu kredita, kao i troškovi koje Republički geodetski zavod naplaćuje korisniku kredita za upis hipoteke i izdavanje lista nepokretnosti te troškovi overe založne izjave i troškove overe ugovara oko prodaje nepokretnosti koje naplaćuju javni beležnici.

– U periodu od šest godina po odobravanju kredita korisnik mora stanovati u nepokretnosti koja je predmet kredita odobrenih iz ovog programa i ne može nepokretnosti ili deo te nepokretnosti izdati u zakup, kao ni otuđiti, osim u slučaju kad se pokrene postupak naplate. U slučaju da postupi suprotno, korisnik kredita gubi pravo na subvenciju kamata i u obavezi je da vrati iznos primljene subvencije kamata uvećan za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu i može nastaviti da koristi kredit po komercijalnim uslovima koje banka u skladu sa svojom politikom primenjuje na kredite iste vrste – rekla je Savičić.

Navela je da se po osnovu ovog zakona mogu kupiti uknjiženi objekti u starogradnji ili novogradnji, kao i objekti u izgradnji, kod kojih banka ili Republika Srbija finansira izgradnju, u okviru projektnog finansiranja te banke, u okviru projektnog finansiranja druge banke, gde je završenost objekta više od 60 odsto i gde je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica.

Stambenom nepokretnošću, objasnila je ona, smatra se kuća, stan i delovi stambene zgrade koji su namenjeni stanovanju, garaža ili garažno mesto, ukoliko je zajedno sa stanom, kao i zemljište sa građevinskom dozvolom za izgradnju kuće.

Istakla je da se zakon odnosi na državljane Srbije od navršenih 20 do 35 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, a kada je reč o njihovom radnom statusu, za kredit mogu aplicirati zaposleni na neodređeno, poljoprivrednici, obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti, samostalni umetnici.

Pojasnila je da za kredit mogu aplicirati i zaposleni na određeno vreme ali da su oni dužni da na zahtev obezbede jemstvo člana porodice.

U programu mogu da učestvuju i nezaposleni, s tim da su oni obavezni da obezbede solidarno jemstvo kreditno sposobnog člana porodice.

Predlog ovog zakona nalazi se na predloženom dnevnom redu sutrašnje sednice Skupštine Srbije.

(Dnevnik)