Dnevni horoskop za 2. mart: Evo ko će flertovati, a koga očekuju promene na poslu

OVAN

Posao: Danas ste puni ideja i motivacije, ali previše obaveza može vam doneti stres. Pokušajte da se fokusirate na ono što je zaista važno i ne dozvolite da vas sitnice izbace iz takta.

Ljubav: Vaša strastvena priroda dolazi do izražaja, ali pazite da ne budete previše nestrpljivi sa partnerom. Ako ste slobodni, neko vas već duže vreme posmatra, obratite pažnju na suptilne signale koji vam stižu.

Zdravlje: Rasipanje energije, pronađite način da se opustite i napunite baterije.

BIK

Posao: Osećate se stabilno i imate jasnu viziju svojih ciljeva, ali neko iz okruženja može vas izbaciti iz ravnoteže svojim zahtevima. Ne dozvolite da vas to poremeti već nastavite svojim tempom.

Ljubav: Potreba za bliskošću je naglašena, ali mogući su i nesporazumi. Pokušajte otvoreno da pričate o svojim osećanjima. Slobodnim Bikovima dans može stići neočekivana poruka.

Zdravlje: Dovoljno se odmarajte i vodite računa o ishrani.

BLIZANCI

Posao: Danas ćete biti puni elana i lako sklapati dogovore, ali ne preuzimajte više tereta na sebe nego što možete da podnesete. Dobar je trenutak za pregovore i nove kontakte.

Ljubav: Komunikacija sa voljenom osobom može biti malo konfuzna , bilo bi dobro da izbegavate dvosmislene izjave. Ako ste slobodni, flert će vam ići od ruke, ali razmislite da li želite nešto ozbiljnije.

Zdravlje: Posvetite se mentalnom odmoru.

RAK

Posao: Neko iz vašeg okruženja očekuje da vi preuzmete inicijativu. Budite hrabri jer možete doneti odluku koja će dugoročno doneti rezultate. Nemojte da odlažete ono što znate da morate da završite.

Ljubav: Vaše emocije su jake i duboke, ali vas neko može nesvesno povrediti. Umesto da se povlačite, izrazite svoja osećanja. Ako ste slobodni, neko iz prošlosti može ponovo pokucati na vaša vrata.

Zdravlje: Osetljiv stomak, pripazite šta jedete i izbegavajte stresne situacije.

LAV

Posao: Vaša kreativnost je na vrhuncu, ali nemojte dozvoliti da vas sitni nesporazumi sa kolegama usmere na pogrešan put. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve i ne rasipajte energiju na nebitne stvari.

Ljubav: Privlačite pažnju gde god da se pojavite, ali pitanje je da li znate šta zaista želite. Ako ste u vezi, partner može tražiti da provodi više vremena sa vama, budite pažljivi prema njegovim potrebama.

Zdravlje: Moguća iscrpljenost, dovoljno se odmarajte.

DEVICA

Posao: Danas vam je potreban jasan plan kako biste izbegli haos sa obavezama. Neko može tražiti vašu pomoć, ali pazite da ne preuzmete previše obaveza odgovornosti na sebe.

Ljubav: Ukoliko ste slobodni, budite spremni na flert koji može prerasti u nešto ozbiljnije.

Zdravlje: Stress izbacujte kroz fizičku aktivnost.

VAGA

Posao: Možete se naći u ulozi posrednika između sukobljenih strana. Vaša diplomatičnost može biti na ispitu.

Ljubav: Slobodnim Vagama stiže flert iz neočekivanog pravca. Uživajte.

Zdravlje: Potrebno vam je više kvalitetnog sna.

ŠKORPIJA

Posao: Fokusirani ste na ciljeve, ali neko može pokušati da testira vaše strpljenje. Zadržite hladnokrvnost i ne dozvolite se uvući u nepotrebne rasprave.

Ljubav: Pokušajte da budete otvoreniji sa partnerom i na taj načinizbegnete ljubomorne scene. Slobodne Škorpije bi mogle osetiti privlačnost prema nekome ko deluje vrlo misteriozno.

Zdravlje: Prijala bi vam fizička aktivnost da se oslobodite napetosti.

STRELAC

Posao: Vaša kreativnost i optimizam mogu vam doneti nove poslovne prilike ili saradnje. Međutim, ne budite previše brzopleti, proverite sve detalje pre nego što donesete odluku.

Ljubav: Ako ste slobodni, putovanje ili neki društveni događaj može vam doneti zanimljiv susret. Uživajte.

Zdravlje: Više vremena provodite a otvorenom, prijala bi vam fizička aktivnost.

JARAC

Posao: Od vas se očekuje da preuzmete odgovornost u nekom važnom projektu. Iako vas to ne iznenađuje, može vam biti dodatni teret.

Ljubav: Možda previše analizirate stvari, zato prepustite se trenutku i uživajte, jer partner može zahtevati više nežnosti. Slobodnim Jarevima sledi neočekivan kontakt sa prošlošću.

Zdravlje: Potrebna vam je psihofizička relaksacija.

VODOLIJA

Posao: Ideje vam dolaze u naletima, ali možete imati poteškoća da ih sprovedete u delo. Okružite se onima koji razumeju vaš način razmišljanja i koji vas podržavaju.

Ljubav: Možete biti skloni eksperimentisanju pa ako ste u vezi, partner može biti iznenađen vašim stavom.

Zdravlje: Vrlo dobro.

RIBE

Posao: Intuicija vam je pojačana, ali ne oslanjajte se samo na osećaj već proverite sve činjenice pre donošenja odluka. Saradnja sa starijim osobama može vam doneti nove uvide i poslovne prilike.

Ljubav: Emotivni ste i tražite dublju povezanost, obratite pažnju na neverbalne signale partnera. Slobodne Ribe mogu dobiti poruku koja će ih baš iznenaditi.

Zdravlje: Vrlo dobro.

(preventive)