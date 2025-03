VUČIĆ U SUBOTU I NEDELJU U JUŽNOM BANATU: Doći ću u svako mesto, jer hoću da čujem probleme građana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u svojoj Instagram objavi da će u subotu i nedelju posetiti Južnobanatski i Podunavski okrug.

– Doći ću u svako mesto, jer hoću da čujem probleme građana i šta je to što možemo da uradimo zajedno. Hoću da vidim šta je to što može da se napravi i prema Kačarevu, i prema Starčevu, i prema Omoljici, ali i prema Bavaništu, Kovinu, Pločici, Skorenovcu, prema Alibunaru, prema Vladimirovcu, šta je to što možemo prema Nikolinjcima, Uljmi prema Plandištu, Margiti, prema Vršcu, šta je to što može i u Opovu da se napravi, a onda, razume se, u Velikoj Plani, Smederevskoj Palanci i Smederevu. Radujem se našim susretima, radujjem se našim razgovorima. Šta je to što želite da promenimo, šta je to što želite da popravimo i uradimo zajedno. Vidimo se, rekao je predsednik Vučić u objavi na Intagramu.

(Pančevac)

