Vučić: Jedini način je da mene ubiju, gotovi su sa obojenom revolucijom

Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika počeo je oko 14 časova u Beogradu.

Sastanak se održava u Vili Mir.

Dodik je istakao da je došao da upozna predsednika Vučića sa situacijom u Srpskoj i da izrazi poverenje u rukovodsvo Srbije da umiri prilike u Srpskoj.

– Došao sam ovde da upoznam Vučića o situaciji u RS. Imam puno poverenje i pružam podršku Vučiću da stabilizuje situaciju. Uveren sam da ono što radi državno rukovodstvo je u najboljem interesu svih. Napravljena je ogromna šteta od strane neodgovornih ljudi koji blokiraju Srbiju. Ona mora da vrati snagu koju je imala na međunarodnoj sceni i da se prestane sa takvim aktivnostima koje narušavaju dobru pozicioniranost. Nama je u Banjaluci jasno da Bošnjaci iz Sarajeva hoće ratni sukob.

– Danas smatram da je ovo, što se dešava u BiH, političke prirode – istakao je.

– Osumnjičen sam da napadam ustavni poredak u BiH. Jedino je ustavna priča predsednik republike.

Vučić je rekao da kada čujete da se neko priprema za ratni sukob onda ne možete da ne budete zabrinuti.

– Kada sam boravio u Banjaluci, zamolio sam RS i Dodika da upute molbu za razgovor ljudima u Sarajevu. Osim patoloških uvreda, nismo ništa drugo dobili kao odgovor. Smatrao sam da je svak irazgovor bolji od bil okakvog pokazivanja snage i moći. Razgovrom se stvari rešavaj. Nažalost, u oovom vrmeenu prevrianja, jasno da će Evropa pokušati da se odvoji kao posebna celina od SAD i da će se oštro suprostavljati Ruskoj Federaciji, takvoj Evropi je u interesu da pokaže moć. U Sarajevu je radost i pokušavaj uda iskoriste Evropu kao trojanskog konja, žele da unitše Repbuliku Srpsku. To je jedan od razloga zašt ose oobjena revolucija provodi u Srbiji. Srbija poštuje Dejtonski sporazum, mi umemo da čitamo Dejtonski sporazum, a ne bavim ose duhom sporazuma. Kada to krenete da radite, znači da pokušavaju da varaju.

Predsednik je rekao da bez ikakve sumnje, da su pokušali da unište i oslabe Srbiju.

– Srbija poštuje Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH, ali zna šta piše u Dejtonskom sporazuma, a ne bavimo se duhom sporazuma, jer kad to krenete, znači da lažete. Kad vam pričaju o duhovima, jasno vam je koliko ozbiljne argumentacije nemaju. Srbija se zalaže za mir, podsticaćemo dijalog, mir, da ga sačuvamo po svaku cenu. Ne smemo da dozvolimo traktorijade, isterivanje četnika, sve sam to video i čuo već, to mnogo više govori o onima koji to pričaju nego o bilo kome drugom. Biće to razgovor o bilateralnim odnosima Srbije i Rusije, političkih odnosa, svim sferama. U ime Dodika i Srpske ću da prenesem poruku Putinu. Razgovaraću telefonom, pokušavajući da razumem šta je to tačno što rade, a zahvalan sam na licemerju koje sam uvideo 2 dana posle dana čekanja, kada su se pojavili sa onako otužnim saopštenjem, da su povređene 3 žene, jedna je i dalje u bolnici. Uporedili su to sa „velikim napadom Vlade na nevladine organizacije“. To je inače nešto prikupljanje obaveštenja. Niko nije uhašen, priveden, procesuiran. Tužilaštvo, po njihovom smo doneli te zakone, ono je dalo nalog policiji za prikupljanje obaveštenja o malverzacijama – dodao je on.

Predsednik je naglasio da ćemo tek da se nagledamo laži i naslušamo laži u narednim danima.

– Jer oni su uvek građani, a ko god je na drugoj strani, ti su protiv građana. Bedni trikovi obojene revolucije. Srbija će da pobedi i da bude uz svoj narod. Kažite mi jednu zemlju na svetu da imate hapšenje legitimno izabranog predsednika republike, parlamenta i vlade. U kojoj to zemlji ima? To nigde nije bilo, ni u Vanuatu, ni u Tonki. To su im evropske norme – rekao je, i dodao:

– Gađaju se njihovim političkim interesima. U svakom slučaju, očekujem uskoro i važne razgovore s visokim američkim zvaničnicima, biće interesantnih stvari. Makron je rekao da Evropa mora brutalno da se naoružava – rekao je Vučić.

On je rekao da očekuje uskoro i važne razgovore s visokim američkim zvaničnicima.

– Biće interesantnih stvari. Makron je rekao da Evropa mora brutalno da se naoružava – rekao je Vučić.

Govoreći o nasilju u Skupštini, Vučić je ocenio:

– Svedoci smo brutalnih napada na žene i muškarce od onih kojima stvari izmiču kontroli. Moraju da žure i organizuju nemire i nerede. Zna se ko je koga, i zašto napao. Pitaćemo od ponedeljka tužilaštvo protiv koga su podnete krivične prijave. Sve siledžije će biti iza rešetaka jer ovo je pravna država i pravni poredak.

Vučić je prokomentarisao i današnje scene nasilja ispred gradske skupštine i zapitao se šta će ikome elektrošoker, koji može kako je naglasio bar petinu ljudi tamo da usmrti.

– Ono što su uradili Jasmini Obradović i Jasmini Karanac.. Pa, sipaj sebi biber sprej u oko. Veliki su „junaci“, hoće da uvuku studente u nasilje. Suviše sam veliki čovek, nikad vam ne bih izgovorio da je kraj. Jedini način je da mene ubiju. Gotovi su sa obojenom revolucijom, jer je narod shvatio ko je to finansirao. Bes ljudi je sve veći, postaje ogroman i biće sve teže da se to zaustavi. Daću sve od sebe. Srbija ima jednu od najnižih stopa javnog duga, a da je članica evrostata.

(K1info)