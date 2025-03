Vučić: Alimentacioni fond za žene čiji bivši supružnici neće da plaćaju alimentaciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Međunarodni dan žena, 8. mart važan dan da sagledamo šta je to što nije urađeno a može da se uradi za žene u budućnosti.

Vučić je takođe najavio da će biti osnovan alimentacioni fond za žene čiji bivši supružnici ne žele da plaćaju alimentaciju.

„Izlazim sa jednom velikom idejom koja će da dopadne svim ženama i uveren sam u to, a to je alimentacioni fond. Kada muškarac, bivši supružnik ne želi da plaća alimentaciju ženi, država plaća alimentaciju. Tako su žene i deca uvek sigurni, a mi preuzimamo postupak protiv neogovornih i neozbiljih muškaraca. Verujem da je to izvanredna vest koja daje sigurnost, stabilnost i pokazuje koliko država želi da brine o ženama i koliko su nam zene važne“, naveo je Vučić u video objavi na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Predsednik je dodao da su žene najodgovornije i najozbiljnije i da su one te koje čuvaju naše društvo, brinu o kući, a i donose novac u kuću.

